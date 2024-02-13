ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.02.2024 - 00:01

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/456 Esas 09/01/2024 Konu: Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kemalpaşa mahallesi, 190 ada, 22 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Hakkı kızı Fatma Nebiye'ye Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/03/2013 tarih, 2013/28 Esas 2013/313 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiğini, yukarıda parsel numarası belirtilen taşınmaz malın kullanımından dolayı tahsil edilen kullanım bedellerinin Hakkı kızı Fatma Nebiye adına Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesinin AK004303 hesap numarasında vadeli hesap açılmış olup, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/456 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Hakkı kızı Fatma Nebiye'nin gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.09/01/2024