ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:01

ÇANAKKALE-AYVACIK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI



Köy/Mah. Ada Parsel Yüzölçüm (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geç.Teminat Bedeli(TL) İhale Tarihi İhale Saati Balabanlı Köyü 157 1 1.764,98 Tam Hali Arazi İmarsız 8.500.000,00 1.700.000,00 30.04.2024 11:00 Güzelköy Köyü 183 3 1.485,53 Tam Hali Arazi İmarsız 250.000,00 50.000,00 30.04.2024 11:30 Erecek Köyü 132 27 2.281,69 Tam Ham Toprak İmarsız 300.000,00 60.000,00 30.04.2024 12:00

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatlerde Ayvacık Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

1- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Ayvacık Milli Emlak Şefliğinde (Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Binası Üst Kat) yapılacaktır.

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ayvacık Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

3- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeleri,

ç) Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,

d) Geçici Teminat Bedelinin Ayvacık Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzun (Geçici teminat bedelinin Ayvacık Malmüdürlüğünün Ayvacık Ziraat Bankası Şubesinde bulunan TR89 0001 0003 2400 0010 0052 86 iban hesabına yatırılması halinde, Ayvacık Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27 nci Maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek ) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

e) Özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6-Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve teklif mektubu örneği www.milliemlak.gov.tr internet adresinden görülebilir.

7- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince;” Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024 yılı birim fiyat listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerektiği belirtildiğinden; Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden;

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.

8- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: Tel 0286 712 10 69

İLAN OLUNUR.