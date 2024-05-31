Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

ÇANAKKALE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Çanakkale Kadastro Müdürlüğünce yapılan düzeltme işlemine muhatap, Panayot İSKENDERİDİS' e ait herhangi adres vb. bir bilgi ve belgeye ulaşılmadığından; Çanakkale ili Gökçeada İlçesi, Zeytinli Köyü 109 ada 24, 25 ve 26 nolu parsellerde yapılan ölçü hatasının, 3402 Sayılı Kanunun 41. Maddesi hükümleri gereğince düzeltilmesi gereken hatalardan olduğundan, 41. Madde düzeltmesi sonucunda oluşan yeni geometriler üzerinden yapılan alan hesaplama işlemleri sonrasında 109 ada 24 nolu parselin 108.64 m², 109 ada 25 nolu parselin 62.73 m², 109 ada 26 nolu parselin 87.79 m² olarak bulunan yüzölçüm miktarlarıyla düzeltilmesine karar verildiği, Tebligat Kanunun 48. Maddesine göre ilanen duyurulur.