ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Aralık 2023

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/266 Esas

KARAR NO : 2023/730

Davalı : 1- ÇATALCA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı : 2- SELİME ÇETİN

Davacı SELİME ÇETİN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli ) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

" Davanın kabulü ile;

1-İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Kanarya Mahallesi/Köyü, Cilt No:12, Hane No:522, BSN:2'de nüfusa kayıtlı 49036269098 T.C. Kimlik numaralı Salim ve Feride'den olma 19/04/1959 Razgard doğumlu Selime ÇETİN'ın annesinin, Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Mustafapaşa Mahallesi/Köyü, Cilt No:10, Hane No:251, BSN:16'da nüfusa kayıtlı 36619824256 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Osman ve Fatma Adil'den olma 05/08/1938 Bulgaristan doğumlu Feride OCAKLI olduğunun Tespitine, davacı Selime ÇETİN'in, anne Feride OCAKLI'nın nüfus kayıtlarına işlenerek, aralarında bağ kurulmasına"

Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2023