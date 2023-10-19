Yayınlanma: 19 Ekim 2023

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ

Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan 5 Adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma usulü ile 31.10.2023 tarihinde saat 11.00’da Belediyemiz Meclis salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Alanı Hisse Cinsi Tahmini Bedel Geçici Teminat İmar Durumu 1 Çatalca Örcünlü 105 16 7.782,45m² Tam Tarla 23.347.350,00TL 700.420,50TL 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında kalmakta olup, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 18.03.2021 tarihli yazıları ekinde sunulan veriye göre Hamzalı Kısa Mesafe Koruma alanında kalmaktadır. 2 Çatalca Örcünlü 105 39 19.769,67m² Tam Tarla 59.309.010,00TL 1.779.270,30TL 15.06.2009 tasdik tarih onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında kalmakta olup, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 18.03.2021 tarihli yazıları ekinde sunulan veriye göre Hamzalı Barajının kısmen göl alanında, kısmen de Mutlak Koruma alanında kalmaktadır. 3 Çatalca Kabakça 147 154 5.020,98m² Tam Tarla 8.535.666,00TL 256.070,00TL 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olup, bahse konu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmamaktadır. 4 Çatalca Karacaköy 130 24 12.484,20m² Tam Tarla 18.726.300,00TL 561.789,00TL 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında kalmakta olup, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 18.03.2021 tarihli yazıları ekinde sunulan veriye göre Hamzalı Kısa Mesafe Koruma alanında kalmaktadır. 5 Çatalca Çiftlikköy 102 1 19.456,85m² Tam Tarla 17.511.165,00TL 525.334,95TL 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olup, bahse konu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmamaktadır.

1-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, taşınmaz mal şartnamesini ücretsiz olarak temin edebilir.

2-) İhale 31.10.2023 Salı günü saat 11.00' da Belediye Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre '' Kapalı Teklif Arttırma Usulü’’ ile yapılacaktır.

3-) İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a-) Gerçek kişiler için, Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik Fotokopisi, İkametgah Belgesi, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi,

b-) Tüzel kişi olması halinde, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

c-) Gerçek/ Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin, Noter Tasdikli Vekaletname Örneği ve Vekile ait İmza Sirküleri,

d-)Tüzel Kişi olması halinde Mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ve benzeri bir makamdan son bir yıl içerisinde alınmış, Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi.

e-) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4-) İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5-) İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 31.10.2023 Salı günü saat 10.30' a kadar sıra numaralı alındı karşılığında, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8-) İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

9-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

10-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.