ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:00

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ

Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 Adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, açık teklif usulü ile 22.10.2024 tarihinde saat 11.30’da Belediyemiz Meclis Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Alanı Hisse Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 Çatalca Gökçeali 123 8 618.96 m² Tam Tarla 2.785.320,00 TL 83.559,60 TL





1-) İhaleye ilişkin şartname, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartname alması zorunludur.

2-) İhale 22.10.2024 Salı günü saat 11.30' da Belediye Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre '' Açık Teklif Usulü’’ ile yapılacaktır. İhaleye katılmak istiyenler en geç ihale günü saat 11.00’ a kadar müracat dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

3-) İhalesine Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a-) Gerçek kişiler için, Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik Fotokopisi, İkametgah Belgesi, Adli Sicil Kaydı, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

b-) Tüzel kişi olması halinde, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

c-) Gerçek/ Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin, Noter Tasdikli Vekaletname Örneği ve Vekile ait İmza Sirküleri,

d-) Tüzel Kişi olması halinde Mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ve benzeri bir makamdan son bir yıl içerisinde alınmış, Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi.

e-) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4-) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

5-) İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelini peşin olarak öder. Aksi takdirde yatırmış olduğu geçici teminatı gelir olarak kaydedilir.

6-) 2886 Sayılı D.İ.K. 6. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkraları gereği ihaleye katılamazlar. Bu yasaya uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

7-) İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

8-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9-) İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

10-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

11-) Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. Maddesinin 4. Fıkrası (p) ve (r) bendlerine göre KDV. İstisnasına tabi olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

12-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.