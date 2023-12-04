Yayınlanma: 04 Aralık 2023

T.C. ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/565-567-569-571 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI-KARAPINAR/İNÖNÜ

MEVKİİ : GÖKKAYA-ARPAÇUKURU-YAYLAKUYU

ADA NO : 190-163-163

PARSEL NO : 267-228-342

VASFI : TARLA-TARLA-TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 12992-4466

MALİKİN ADI VE SOYADI : NUMUNE TARIM VE HAYVANCILIK NAKLİYE GIDA İNŞ.MADENCİLİK TİC.LTD.ŞTİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/565 Esas sayısında dava açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI-KARAPINAR/İNÖNÜ

MEVKİİ : YAYLAKUYU-GÖKKAYA

ADA NO : 163-190

PARSEL NO : 340-268

VASFI : TARLA-TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 5674-5762

MALİKİN ADI VE SOYADI : VİPELİT GAYRİMENKUL EMLAK SANAYİ VE TİC.LT.ŞTİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/567 Esas sayısında dava açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI-KARAPINAR/İNÖNÜ

MEVKİİ : YALAKUYU

ADA NO : 163

PARSEL NO : 250

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4917

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUCAHİT DAMAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/569 Esas sayısında dava açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI-KARAPINAR/SELÇUK

MEVKİİ : KARAÇALI

ADA NO : 145

PARSEL NO : 40

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 25500

MALİKİN ADI VE SOYADI : KADİR ARAS-ZİYA ARAS

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/571 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.