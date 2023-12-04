ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/565-567-569-571 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI-KARAPINAR/İNÖNÜ
MEVKİİ : GÖKKAYA-ARPAÇUKURU-YAYLAKUYU
ADA NO : 190-163-163
PARSEL NO : 267-228-342
VASFI : TARLA-TARLA-TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 12992-4466
MALİKİN ADI VE SOYADI : NUMUNE TARIM VE HAYVANCILIK NAKLİYE GIDA İNŞ.MADENCİLİK TİC.LTD.ŞTİ.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/565 Esas sayısında dava açılmıştır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI-KARAPINAR/İNÖNÜ
MEVKİİ : YAYLAKUYU-GÖKKAYA
ADA NO : 163-190
PARSEL NO : 340-268
VASFI : TARLA-TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 5674-5762
MALİKİN ADI VE SOYADI : VİPELİT GAYRİMENKUL EMLAK SANAYİ VE TİC.LT.ŞTİ.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/567 Esas sayısında dava açılmıştır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI-KARAPINAR/İNÖNÜ
MEVKİİ : YALAKUYU
ADA NO : 163
PARSEL NO : 250
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 4917
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUCAHİT DAMAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/569 Esas sayısında dava açılmıştır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : AFYONKARAHİSAR-SULTANDAĞI-KARAPINAR/SELÇUK
MEVKİİ : KARAÇALI
ADA NO : 145
PARSEL NO : 40
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 25500
MALİKİN ADI VE SOYADI : KADİR ARAS-ZİYA ARAS
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/571 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.