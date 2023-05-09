ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NO
BULUNDUĞU YER
MEVKİİ
ADA
PARSEL
VASFI
YÜZ ÖLÇÜMÜ
MALİKİN ADI SOYADI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
2022/1286
2022/1286
Hacılar Köyü
Hacılar Köyü
Gerişdarlığı
Gerişdarlığı
104
104
5
6
Yol
Yol
7.008,89 m²
32.475,70m²
Ahmet İstek, Fatime Yüzlü, Hatice(Hasan Kızı)
Hatice(Nuri Esi Kızı), Havva (İzzet kızı), Hüseyin Yıldız, Hüseyin Yüzlü, Hüsnü Gebeş, Hüsnü İstek, Kezban İstek, Mehmet İstek, Mehmet Kayış, Muharrem Kayış, Murat Kavuklu, Naim Kafkas, Narkadın Kuvuklu, Nazife Gerik, Nazife Mekik, Nefise Öztürk, Nuri İstek, Osman İstek, Osman Kafkas, Emir Ayşe, Rahime Kalaycı, Ramazan İstek, Nefise Arat, Nefise Mekik, Hatice(Mehmet Kızı), Ahmet İstek, Fatime Kartal, Fatma Aslanbay, Karayolları Genel Müd., Nazikar Soylu, Ramazan Soylu, Hayri Soylu, Recep Soylu, Necdet Soylu, Ahmet Soylu, Gülcan Soylu, Sunay Soylu, Durcan Arslan,
Ahmet İstek, Fatime Yüzlü, Hatice(Hasan Kızı)
Hatice(Nuri Esi Kızı), Havva (İzzet kızı), Hüseyin Yıldız, Hüseyin Yüzlü, Hüsnü Gebeş, Hüsnü İstek, Kezban İstek, Mehmet İstek, Mehmet Kayış, Muharrem Kayış, Murat Kavuklu, Naim Kafkas, Narkadın Kuvuklu, Nazife Gerik, Nazife Mekik, Nefise Öztürk, Nuri İstek, Osman İstek, Osman Kafkas, Emir Ayşe, Rahime Kalaycı, Ramazan İstek, Nefise Arat, Nefise Mekik, Hatice(Mehmet Kızı), Ahmet İstek, Fatime Kartal, Fatma Aslanbay, Ekon Taahhüt İnşaat Tic. A.Ş., Nazikar Soylu, Ramazan Soylu, Hayri Soylu, Recep Soylu, Necdet Soylu, Ahmet Soylu, Gülcan Soylu, Sunay Soylu, Durcan Arslan.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.