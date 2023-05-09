ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09 Mayıs 2023

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda davaaçanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO

BULUNDUĞU YER

MEVKİİ

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZ ÖLÇÜMÜ

MALİKİN ADI SOYADI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN 

İDARENİN ADI

Kamulaştırmanınve Belgelerin Özeti

2022/1329

2022/1329

Filyos/

Abacık Mah.

Filyos/

Abacık Mah.

Abacık Kıranı

Değirmen Düzü

154

154

142

147

Yol

Yol

2.089,00 m²

186,57 m²

Hanife Özkan, Mehmet Ali Kahramanoğlu, Ayşe Yağlı, Melih Ayaz, Melahat Ayaz, Sebahattin Bıçakcı, Kadir Bıçakcı, Turgay Bıçakcı, Hüseyin Bıçakcı, Hasan Bıçakcı, Gürkan Ayaz, Havva Kayıkcıoğlu, Hacer Kardaşlar, Meryem Kardaşlar, Sultan Kardaşlar

Kadriye Kardaşlar,

Yaşar Ali Kardaşlar,

Havva Kumbas, Mustafa Kardaşlar, Hayriye Kardaşlar, Sebahat Kardaşlar, Mustafa Arslan, Kemal Arslan, Firdevs Arslan, Halil Arslan, Vahi Ertan, Ferahi Keskin, Sakine Kardaşlar, Tülay Kartal, Niyazi Kardaşlar,

Aynur Kumbas, Sabahat Kardaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü.

Hanife Özkan, Mehmet Ali Kahramanoğlu, Ayşe Yağlı, Melih Ayaz, Mehalat Ayaz, Sebahattin Bıçakcı, Kadir Bıçakcı, Turgay Bıçakcı, Hüseyin Bıçakcı, Hasan Bıçakcı, Gürkan Ayaz, Havva Kayıkcıoğlu, Hacer Kardaşlar, Meryem Kardaşlar, Sultan Kardaşlar, Kadriye Kardaşlar, Yaşar Ali Kardaşlar, Hava Kumbas, Mustafa Kardaşlar, Hayriye Kardaşlar, Sebahat Kardaşlar,

Karayolları Genel Müd.

Ulvi Arslan, Mustafa Arslan, Kemal Arslan, Firdevs Arslan Halil Arslan, Vahi Ertan, Ferahi Keskin, Sakine Kardaşlar, Tülay Kartal, Niyazi Kardaşlar, Aynur Kumbas, Sabahat Kardaşlar

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

#ilangovtr Basın No: ILN01824881