ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliğiyazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındanaçılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda davaaçanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye VakıflarBankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
ESAS NO
BULUNDUĞU YER
MEVKİİ
ADA
PARSEL
VASFI
YÜZ ÖLÇÜMÜ
MALİKİN ADI SOYADI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
Kamulaştırmanınve Belgelerin Özeti
2022/1329
2022/1329
Filyos/
Abacık Mah.
Filyos/
Abacık Mah.
Abacık Kıranı
Değirmen Düzü
154
154
142
147
Yol
Yol
2.089,00 m²
186,57 m²
Hanife Özkan, Mehmet Ali Kahramanoğlu, Ayşe Yağlı, Melih Ayaz, Melahat Ayaz, Sebahattin Bıçakcı, Kadir Bıçakcı, Turgay Bıçakcı, Hüseyin Bıçakcı, Hasan Bıçakcı, Gürkan Ayaz, Havva Kayıkcıoğlu, Hacer Kardaşlar, Meryem Kardaşlar, Sultan Kardaşlar
Kadriye Kardaşlar,
Yaşar Ali Kardaşlar,
Havva Kumbas, Mustafa Kardaşlar, Hayriye Kardaşlar, Sebahat Kardaşlar, Mustafa Arslan, Kemal Arslan, Firdevs Arslan, Halil Arslan, Vahi Ertan, Ferahi Keskin, Sakine Kardaşlar, Tülay Kartal, Niyazi Kardaşlar,
Aynur Kumbas, Sabahat Kardaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü.
Hanife Özkan, Mehmet Ali Kahramanoğlu, Ayşe Yağlı, Melih Ayaz, Mehalat Ayaz, Sebahattin Bıçakcı, Kadir Bıçakcı, Turgay Bıçakcı, Hüseyin Bıçakcı, Hasan Bıçakcı, Gürkan Ayaz, Havva Kayıkcıoğlu, Hacer Kardaşlar, Meryem Kardaşlar, Sultan Kardaşlar, Kadriye Kardaşlar, Yaşar Ali Kardaşlar, Hava Kumbas, Mustafa Kardaşlar, Hayriye Kardaşlar, Sebahat Kardaşlar,
Karayolları Genel Müd.
Ulvi Arslan, Mustafa Arslan, Kemal Arslan, Firdevs Arslan Halil Arslan, Vahi Ertan, Ferahi Keskin, Sakine Kardaşlar, Tülay Kartal, Niyazi Kardaşlar, Aynur Kumbas, Sabahat Kardaşlar
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.