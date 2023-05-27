ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 27 Mayıs 2023

İHALENİN KONUSU: Çekmeköy İlçe sınırları dahilinde 400 adet reklam ünitesi üzerine reklam materyali konulması işletilmesi hakkının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 1. Kattaki toplantı salonunda yapılacaktır.

İşin nevi: Çekmeköy İlçe sınırları dahilinde 400 adet reklam ünitesi üzerine reklam materyali konulması işletilmesi hakkının kiraya verilmesi

İlçe / Mahalle: Çekmeköy İlçe Sınırları

Encümen Kararı: Tarih: 02.05.2023 - Karar No: 208

Kira Süresi: 3 (üç) yıl

Bşk. Değ. Kom. Rp.: Tarih: 13.04.2023 Sayı: 15

İhale tarih ve saati: 20.06.2023 tarih ve saat 11:30

Geçici teminat: 45.000,00 TL. (KırkbeşbinTürkLirası)

Muhammen Bedel: 125.000,00 TL + KDV (Aylık) – 1.500.000,00 TL + KDV (Yıllık)

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü

İhale ilan şekli: Belediye İlan Panosu, Web sitesi, Gazete İlanı

Şartname bedeli: 1.000,00 TL (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: 1.Kat Toplantı Salonu (Belediye Başkanlık Binası, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İST)

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle (ihale tarihinden geriye doğru 6 ay içinde alınmış olmak şartıyla) birlikte Belediye Encümeninde hazır bulunacaklardır.

A) Gerçek Kişilerden: 1- İkametgâh Belgesi, 2- Nüfus Cüzdan Sureti, 3- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 4- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, 5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 6- Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

B) Tüzel Kişilerden: 1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 8- Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

C) Ortak Girişimlerden: 1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

D) Yabancı istekliler Türkiye de tebligat için adres beyanı ile yabancı istekliler gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) ve (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

1) Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektuplarıdır.

2) İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

3- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta, bir bölümünü veya tamamını yapmakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

4- 2886 sayılı devlet ihale yasasının 6’ ncı Maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasaya rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

5- Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç, karar pulu vb. diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

6- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye gelir kaydedilir.