CEYHAN AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. CEYHAN AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2022/602 Esas

Son olarak yaşadığı " İstiklal Mah. Ahmet Kabaklı Cad. No:10 İç Kapı No:11 Ceyhan/ADANA" adresinde tebligat yapılamayan ve başkaca adresi de tespit edilemeyen Davalı Cemal PAN'a (Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Mah. Cilt No:199, Hane No:78, BSN'71'de nüfusa kayıtlı, TKCN: 19442207762 Ahmet ve Sultan oğlu, 01/11/1974-Tarsus doğumlu)dava dilekçesi ve tensip tutanağının özetinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince eşi Davacı Vildan PAN tarafından aleyhine "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davası" açıldığı, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunması halinde delillerini de dilekçe ile birlikte bildirmesi gerektiği, yasal istisnalar dışında dilekçelerde bildirilmeyen iddia ve savunmaların karşı tarafın muvafakati olmaksızın genişletilip değiştirilemeyeceği, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde yapılacak ön inceleme duruşma tarihinin ayrıca tebliğ edileceği hususu Davalı CEMAL PAN'a ilanen tebliğ olunur.