Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:01

T.C. ÇINAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/13 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Diyarbakır ili Çınar ilçesi Çakırkaya (Delgör) Mahallesi (köyü) 25, 33 ve 51 parsel sayılı aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:

25, 33 ve 51

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:

AYDIN KAÇAN BEDRİYE AKTAY Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.