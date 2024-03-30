ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 30.03.2024 - 00:01

T.C. ÇİVRİL SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2021/551 Esas

KARAR NO: 2023/1827

DAVACI : HAVVA KENDİR

VEKİL : Av. DUYGU KIVRAK

DAVALI : HÜSNİ KOPARAN, İsmail ve Ayşe oğlu, 01/01/1945 doğumlu.

Davalı Hüni Koparan'a gerekçeli karar evrakının tebliğ edilemediği, tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/12/2023 tarih 2021/551 esas 2023/1827 karar sayılı ilamı ile" Davanın KABULÜ ile; Dava konusu Denizli ili, Çivril İlçesi, Kıralan Mah/Köyü, 177 ada 2 parsel, 177 ada 4 parsel, 341 ada 70 parsel, 157 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE," ve2 hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemelerine verilecek bir dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/03/2024