CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

T.C. CİZRE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/298-299 Esas dosyalar

Davacı Şırnak BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarında davalı sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen tensip ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından gönderilen dava dilekçesine parsel, maliki ve cinsi ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazlarıntapuda kayıtlı olduğunu, 2942 S.K. 4650 sayılı kanun ile değişik 8 ve 10 maddeleri gereğincekamulaştırmabedelinin tespiti ve tecil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45.maddesiuyarınca BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş'ye tescili talep edilmiş olup:

2- A) 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdariYargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

B) Belirtilen sürede kamulaştırmaişlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulmasıkararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş'ne tescil edileceği;

C) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma beledinin hak sahibi adına Vakıfbank Cizre Şubesine yatırılacağı;

D) Konuya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği,

3)A) Duruşma gününün 04/06/2024 günü saat: 09:20'da olacağı,

B) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 S.K. 28. ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10.Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 15/04/2024

Esas no Taraflar İl-İlçe Köy Parsel Cinsi

2019/298 1- Bahatti SABAZ 2- Leyli KAPLAN 3-Ömer SABAZ Şırnak-Cizre Tepeönü 141 Tarla

