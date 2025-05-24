ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2018/400 Esas

KARAR NO : 2019/690

Davacı Ahmet ÇİMGAR vekili tarafından davalı Nazgul KOCHKONBAEVA aleyhine boşanma istemiyle dava açıldığı, davalı Anaberbek kızı 13.08.1990 doğumlu Nazgul KOCHKONBAEVA ya tebligat yapılamadığından verilen kararın ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

"Davanın KABULÜ ile Çankırı ili Orta İlçesi Özlü mahallesi cilt:2*, Hane:2* BSN: 7* 'de kayıtlı Yusuf ve Necla oğlu, 25/01/1990 doğumlu 234*****394 TC kimlik numaralı Ahmet ÇIMGAR ile, Kırgızistan uyruklu baba adı Anarberk olan 13/08/1990 D.lu 113***99000*60 yabancı kimlik numaralı Nazgül KOCHKONBAEVA nın TMK 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA," davalının yokluğunda verilen kararın tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Ankara BAM'a istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, ilanen tebliğ olunur. 13/05/2025