Yayınlanma: 13.05.2024 - 00:01

T.C. DEMRE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/2 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçesi, Yavu Mahallesi, Ürer Mevkii, 134 Ada, 2 Parseldeki taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Boş tarla vasfındadır.

Adresi : Yavu Mahallesi Demre/Antalya

Yüzölçümü : 18.310,83 m²

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 13.733.122,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:34

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2024 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:34