DENİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/192 Esas

KARAR NO: 2024/202

Davacı BİLAL TAŞDEMİR aleyhine mahkememizde açılan Araç Mülkiyetinin Tespiti Ve Tescili davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Nurettin ve Gülten'den olma, 01/11/1986 doğumlu 34000307074 TC nolu MEHMET ALİ KARATAŞ'ın Hacıkaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi No:2/2 Pamukkale/ DENİZLİ adresinde oturur iken adına çıkartılan davetiyelerin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden GEREKÇELİ KARARIN İLANEN tebliğine karar verilmekle;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, dava konusu 06 BV 6406 plakalı aracın satışına ilişkin Kuyucak Noterliği'nin 07/10/2015 tarihli ve 003459 yevmiye nolu ile Aydın 1. Noterliği'nin 07/10/2015 tarihli ve 23390 yevmiye nolu satış sözleşmelerinin ayrı ayrı İPTALİNE, aracın mülkiyetinin davacıya ait olduğunun TESPİTİNE, tescil talebinin REDDİNE,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 22.200,75.TL'den peşin alınan ve sonradan yatırılan toplam 5.550,20.TL harçtan mahsubu ile bakiye 16.650,55.TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan 6.174,70.TL harç gideri ile 25.969,55.TL yargılama gideri olmak üzere toplam 32.144,25.TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalı tarafından yapılan bir yargılama gideri bulunmadığının tespitine,

5-Karar tarihi itibariyle AAÜT. uyarınca belirlenen 50.750,00.TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Artan gider avansın karar kesinleştikten sonra yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere 12/06/2024 tarihinde verilen karar, davalı Mehmet Ali Karataş'a 7201 Sayılı Kanun'un 28, 29, 31 maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen TEBLİĞ OLUNUR.