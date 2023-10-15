DENİZLİ 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15 Ekim 2023

Gazanfer ve Fatıma kızı, 19/12/1964 Zagatala doğumlu, sanık Shukufa Hasanova tüm aramalara rağmen karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

Sanık Shukufa Hasanova hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurma ve Kullanmak suçundan HAGB kararı verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 13/07/2023 Tarih, 2021/360 Esas, 2023/535 Karar sayılı kararı sanık Shukufa Hasanova tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf edebileceği hususu sanık Shukufa Hasanova ilanen tebliğ olunur.