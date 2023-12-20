DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Aralık 2023

T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/24 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, KUMKISIK Mahalle/Köy, 159 Ada, 2 Parsel, tapu kaydında arsa nitelikli taşınmaz olup, güney cephesinde Denizli Traktör Galericileri Sitesi, yakın çevresinde Küçük sanayi tesisleri ve imalathaneler yer almaktadır,alt yapı çalışması henüz tamamlanmamıştır.

Adresi : Kumkısık Mh. Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 12.380 m2

İmar Durumu : Fonksiyonu: Ticaret alanı, inşaat nizamı:A, kat adedi:--, bina derinliği:kroki, ön bahçe mes: 10,00 mt, komşu mes:imar yön.23.madde,

Kıymeti : 12.380.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 10:10

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:10

18/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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