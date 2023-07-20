DENİZLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

Sanık MOHAMMAD RAHIMI, Davud ve Afsaneh oğlu, 01/01/1996 HERAT D.lu tüm aramalara rağmenMahkememiz ilamı tebliğ yapılamamıştır. Sanık MOHAMMAD RAHIMI,a Mahkememizin 11/05/2023 tarih ve 2022/701 Esas 2023/472 Karar sayılı ilam ile Silahla Tehdit ve Kasten Yaralama suçlarından HAGB kararı verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan MOHAMMAD RAHIMI'a İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Denizli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Yolu olmak üzere ilanen tebliğ olunur.