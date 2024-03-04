DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/499+501+503+511+513

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin;

2023/499 Esas sayılı dosyasından Davalı Hasan YILMAZ aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Irlıganlı Mahallesi 369 ada 6 parselden ifrazen oluşan 369 ada 8 parsel nolu 719,65m2'lik taşınmazın mülkiyetin tamamının ve 369 ada 6 parselden ifrazen oluşan 369 ada 7 parsel nolu 18.431,35 m2'lik taşınmazın414,66 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2023/501 Esas sayılı dosyasından Davalı Reşit DERSAL aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Eldenizli Mahallesi 227 Ada 13 Parsel nolu 17.841,14 m2'lik taşınmazın 828,94 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2023/503 Esas sayılı dosyasından Davalı Sibel KARAMAN aleyhine Denizli ili Pamukkale İlçesi Eldenizli Mahallesi 225 ada 55 parsel nolu 22.056,32 m2'lik taşınmazın 1.770,59 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2023/511 Esas sayılı dosyasından Davalı Hasan AKKALP aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Irlıganlı Mahallesi 351 Ada 7 Parsel nolu 38.987,40 m2'lik taşınmazın 221,08 m2'lik kısmının daimi irtifak hakkı ve Denizli İli Pamukkale İlçesi Eldenizli Mah. 255 ada 20 Parsel nolu 13.468,51 m2'lik taşınmazın 393,93 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2023/513 Esas sayılı dosyasından Davalı Mehmet Oralp TEKUZMAN aleyhine Denizli İli Pamukkale İlçesi Irlıganlı Mahallesi 358 Ada 12 Parsel nolu 37.382,99 m2'lik taşınmazın 257,41 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.. 26/02/2024