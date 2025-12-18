DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- Derince Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda tabloda belirtilen yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ile kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.

2- Aşağıda İhale bilgileri verilen yerin kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen muhammen bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- İhale edilecek yerin muhammen bedeli, şartname bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Derince İlçesi, Yavuz Sultan Mah. Harikalar Sahilini kapsayan alanda bulunan 6 adet Restoran, Kafeterya niteliğini taşıyan taşınmaz, 4 adet Kafe ve Çay Bahçesi niteliğini taşıyan taşınmaz, 2 adet Dernek Lokali, 1 adet dernek lokali yeri, 2 adet Bay Bayan WC, 1 adet açık havuzu olan oyun alanı, 1 adet akıllı bisiklet ve fayton alanı, 6 adet mısır, simit v.b. satış noktaları ve açık otopark alanından oluşan tesisler

4- İhaleye katılmak isteyenlerden;

A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)

İsteklilerin Restoran ve kafeterya işletmeciliği iş kollarında ihale ilan tarihinden önce en az 5 (beş) yıl faaliyet gösterdiğine dair belge

Gerçek kişi olması halinde: ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

B) Diğer Şartlar

Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

Ortak katılım olması durumunda; gerçek/tüzel kişilerden istenilen tüm evraklar her bir ortak için ayrı ayrı düzenlenip, ibraz edilecektir.

İhale şartnamesi, tabloda belirtilen bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Yabancı uyruklular ihaleye katılamazlar.