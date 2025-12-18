Cumhuriyet Gazetesi Logo
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma 18.12.2025 00:01:00

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- Derince Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda tabloda belirtilen yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ile kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.

2- Aşağıda İhale bilgileri verilen yerin kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen muhammen bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- İhale edilecek yerin muhammen bedeli, şartname bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No

Kiraya verilecek yerin Adres ve Mevkii

Kullanım Alanı

Kulla-nım Amacı

Kira Süresi

Ödeme Şekli

Şartname Bedeli

Muhammen Bedeli Aylık (Kdv Hariç)

Geçici Teminat (%3)

İhale Tarihi Saati ve Usulü

1

Derince İlçesi, Yavuz Sultan Mah. Harikalar Sahilini kapsayan alanda bulunan 6 adet Restoran, Kafeterya niteliğini taşıyan taşınmaz, 4 adet Kafe ve Çay Bahçesi niteliğini taşıyan taşınmaz, 2 adet Dernek Lokali, 1 adet dernek lokali yeri, 2 adet Bay Bayan WC, 1 adet açık havuzu olan oyun alanı, 1 adet akıllı bisiklet ve fayton alanı, 6 adet mısır, simit v.b. satış noktaları ve açık otopark alanından oluşan tesisler

94.958,29m² yüzölçümlü Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki Bakanlıkça onaylı deniz dolgu alanının 43.049,72m²`lik kısmı

İşyeri

5 Yıl

Aylık

Peşin

10.000,00 TL

371,500.00₺

668.700,00₺

29.12.2025

Saat 10:30        Kapalı Teklif Usulü

4- İhaleye katılmak isteyenlerden;

A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar

  • Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont veya makbuz (Asıl)
  • Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont, makbuz veya Teminat Mektubu (Asıl)
  • Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde İkametgâh Belgesi)
  • Gerçek kişi olması halinde: ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)
  • İsteklilerin Restoran ve kafeterya işletmeciliği iş kollarında ihale ilan tarihinden önce en az 5 (beş) yıl faaliyet gösterdiğine dair belge
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)
  • Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2025 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)
  • Tüzel Kişiliği belirten son durumu gösterir Noter Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi
  • Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)
  • Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
  • Katılımcı tarafından İmzalı Şartname

B) Diğer Şartlar

  • Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
  • Ortak katılım olması durumunda; gerçek/tüzel kişilerden istenilen tüm evraklar her bir ortak için ayrı ayrı düzenlenip, ibraz edilecektir.
  • İhale şartnamesi, tabloda belirtilen bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.
  • Yabancı uyruklular ihaleye katılamazlar.
  • İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihalenin yapılacağı günden bir gün once 26/12/2025 Cuma günü, saat 14:30’a kadar Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi aynı saatte ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir. Katılımcıların veya yasal temsilcilerinin ihale günü bizzat bulunması gerekmektedir.

5-  Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

