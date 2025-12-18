DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1- Derince Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda tabloda belirtilen yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ile kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.
2- Aşağıda İhale bilgileri verilen yerin kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen muhammen bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- İhale edilecek yerin muhammen bedeli, şartname bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|
Sıra No
|
Kiraya verilecek yerin Adres ve Mevkii
|
Kullanım Alanı
|
Kulla-nım Amacı
|
Kira Süresi
|
Ödeme Şekli
|
Şartname Bedeli
|
Muhammen Bedeli Aylık (Kdv Hariç)
|
Geçici Teminat (%3)
|
İhale Tarihi Saati ve Usulü
|
1
|
Derince İlçesi, Yavuz Sultan Mah. Harikalar Sahilini kapsayan alanda bulunan 6 adet Restoran, Kafeterya niteliğini taşıyan taşınmaz, 4 adet Kafe ve Çay Bahçesi niteliğini taşıyan taşınmaz, 2 adet Dernek Lokali, 1 adet dernek lokali yeri, 2 adet Bay Bayan WC, 1 adet açık havuzu olan oyun alanı, 1 adet akıllı bisiklet ve fayton alanı, 6 adet mısır, simit v.b. satış noktaları ve açık otopark alanından oluşan tesisler
|
94.958,29m² yüzölçümlü Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki Bakanlıkça onaylı deniz dolgu alanının 43.049,72m²`lik kısmı
|
İşyeri
|
5 Yıl
|
Aylık
Peşin
|
10.000,00 TL
|
371,500.00₺
|
668.700,00₺
|
29.12.2025
Saat 10:30 Kapalı Teklif Usulü
4- İhaleye katılmak isteyenlerden;
A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar
- Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont veya makbuz (Asıl)
- Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont, makbuz veya Teminat Mektubu (Asıl)
- Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde İkametgâh Belgesi)
- Gerçek kişi olması halinde: ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)
- İsteklilerin Restoran ve kafeterya işletmeciliği iş kollarında ihale ilan tarihinden önce en az 5 (beş) yıl faaliyet gösterdiğine dair belge
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)
- Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2025 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)
- Tüzel Kişiliği belirten son durumu gösterir Noter Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi
- Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)
- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
- Katılımcı tarafından İmzalı Şartname
B) Diğer Şartlar
- Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
- Ortak katılım olması durumunda; gerçek/tüzel kişilerden istenilen tüm evraklar her bir ortak için ayrı ayrı düzenlenip, ibraz edilecektir.
- İhale şartnamesi, tabloda belirtilen bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.
- Yabancı uyruklular ihaleye katılamazlar.
- İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihalenin yapılacağı günden bir gün once 26/12/2025 Cuma günü, saat 14:30’a kadar Derince Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi aynı saatte ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir. Katılımcıların veya yasal temsilcilerinin ihale günü bizzat bulunması gerekmektedir.
5- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.