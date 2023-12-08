Yayınlanma: 08 Aralık 2023

T.C. DEVELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/214 esas sayılı dosyasında davacı Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ vekili tarafından davalı İbrahim Bozbeşparmak aleyhine Tasarrufun iptali davasında davalı İbrahim Bozbeşparmak'ın 08/02/2024 günü saat 09:30 da yapılacak duruşmada hazır bulunmanız aksi halde ; "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlıgı yapmanız, ön inceleme durusmasına gelmediginiz takdirde yoklugunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceginiz ve karsı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genisletebilecegi yahut değiştirebileceği ihtar olunur"ihtarını içerir ön incleme duruşma günün davalı İbrahim Bozbeşparmak'ailanen tebliğ olunur.