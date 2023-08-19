DİDİM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT VE İNFAZ BÜROSU

Yayınlanma: 19 Ağustos 2023

Didim (Yenihisar) 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/112 esas ve 2022/923 karar sayılı kararıyla hükümlü Huda oğlu, 1990 doğumlu Suriye vatandaşı MAHMUD ABAZ hakkında, Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama suçundan yapılan yargılaması sonucunda hakkında 500,00 TL ADLİ PARA - (25 GÜN HAPİS) cezası hakkında Adli Para Cezasının Hapse Çevrilmesi ve Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Kararı verilmiş, hükümlünün bilinen adreslerine tebligat yapılamamış, mernis adresinin de mevcut olmadığı görülmüş ve ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup iş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ya da bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmediği taktirde hakkında yakalama emri düzenleneceği hususu ilanen tebliğ olunur.