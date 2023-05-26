DİKİLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26 Mayıs 2023

Esas No: 2018/13

Karar No: 2020/372

Mahkememizce, Yusuf ve Narin oğlu, 20/07/1968 Malatya doğumlu, Malatya, Yeşilyurt, Koyunoğlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. 33754999672 T.C. Kimlik Numaralı ÖMER MOR hakkında yapılan yargılama sonunda verilen 10/09/2020 tarih ve 2018/13 Esas, 2020/372 karar sayılı kararı ile:

"Sanık Ömer Mor'un, üzerine atılı Dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından CMK'nun 223/2-a maddesi uyarınca beraatine" karar verilmiştir. Verilen bu kararla ilgili katılan Mustafa Şeker vekili tarafından 11/09/2020 ve 20/10/2020 tarihli dilekçeler ile istinaf talebinde bulunulmuştur.

Sanığın yokluğunda verilen karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tüm araştırmalara rağmen mevcut adresi bulunamadığından sanığa tebliğ edilememiş olması nedeniyle ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla;

7201 S.Y' nin 29. Maddesine göre hüküm özetinin ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Sanığın tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde, karara karşı, mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvuru hakkı ile istinaf dilekçesine karşı beyanda bulunma hakkı bulunduğu, ilanen tebliğ olunur.