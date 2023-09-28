DİKİLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No: 2012/116
Karar No: 2022/106
"Basit yaralama, basit yaralamaya teşebbüs, silahla tehdit " suçlarından Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 01/02/2022 tarihli kararı ile hakkında açılan davaların düşmesine kararı verilen 12/07/1975 doğumlu, 14740671000 T.C. Kimlik numaralı ÜNAL AVCU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Sanığınyokluğunda verilen kararın ilgiliye ilan yoluyla tebiğine karar verilmiş olmakla;
7201 S.Y'nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,
Sanığın karara karşı tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize dilekçeyle başvurmak veya zabıt katibine tutanağa geçirilmek üzere beyanda bulunularak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğu, ilanen tebliğ olunur.