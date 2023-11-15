DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ 2023 İLAN LİSTESİ
Vergi No
TC Kimlik No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Toplam Borç
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201205201205
0015
3080
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000005
7.261.223,52
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201203201203
0015
3080
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000007
5.837.232,48
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201204201204
0015
3080
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000008
5.139.853,68
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201208201208
0015
3080
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000004
4.747.719,43
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201206201206
0015
3080
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000006
2.756.215,19
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201205201205
0015
0015
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000005
2.420.407,85
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201203201203
0015
0015
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000007
1.945.744,16
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201207201207
0015
3080
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000003
1.734.957,46
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201204201204
0015
0015
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000008
1.713.284,56
2240416863
33859246886
İDRİS ERAY ÇAKMAK
ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201208201208
0015
0015
2018040466D6S0000003
2018040414D6Z0000004
1.582.573,14
Yukarıda Ad/Soyad/Ünvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Mükellefleri adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103,104,105,106 maddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale, taahütlü posta, telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda teblig edilmiş sayılacağı hususları ilan olunur