DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ 2023 İLAN LİSTESİ

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201205201205 0015 3080 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000005 7.261.223,52 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201203201203 0015 3080 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000007 5.837.232,48 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201204201204 0015 3080 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000008 5.139.853,68 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201208201208 0015 3080 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000004 4.747.719,43 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201206201206 0015 3080 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000006 2.756.215,19 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201205201205 0015 0015 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000005 2.420.407,85 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201203201203 0015 0015 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000007 1.945.744,16 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201207201207 0015 3080 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000003 1.734.957,46 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201204201204 0015 0015 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000008 1.713.284,56 2240416863 33859246886 İDRİS ERAY ÇAKMAK ERGENEKON MAH. SAVAŞTEPE SK. Kapı No:41 Daire No:10 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201208201208 0015 0015 2018040466D6S0000003 2018040414D6Z0000004 1.582.573,14

Yukarıda Ad/Soyad/Ünvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Mükellefleri adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103,104,105,106 maddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale, taahütlü posta, telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda teblig edilmiş sayılacağı hususları ilan olunur