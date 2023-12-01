DİYADİN SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DİYADİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2021/76 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TUNAY GÜNDOĞDU gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 15823401958
ADI SOYADI : TUNAY GÜNDOĞDU
BABA ADI : RESUL
ANA ADI : AYTEN
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1991
DOĞUM YERİ : DİYADİN
İKAMETGAH ADRESİ : Aşağıakpazar Küme Evleri No:25 Aşağıakpazar Diyadin/ AĞRI
#ilangovtr Basın No: ILN01942501