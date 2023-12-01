DİYADİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 01 Aralık 2023

T.C. DİYADİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2021/76 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TUNAY GÜNDOĞDU gaipliği hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/08/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 15823401958

ADI SOYADI : TUNAY GÜNDOĞDU

BABA ADI : RESUL

ANA ADI : AYTEN

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1991

DOĞUM YERİ : DİYADİN

İKAMETGAH ADRESİ : Aşağıakpazar Küme Evleri No:25 Aşağıakpazar Diyadin/ AĞRI

#ilangovtr Basın No: ILN01942501