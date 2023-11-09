DİYARBAKIR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09 Kasım 2023

ESAS NO: 2021/90 Esas

KARAR NO: 2022/349

Davacı Maliye Hazinesi ve diğerleri tarafından davalılar Abdulhadi DEMİR ve diğerleri aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Davacıların davasının kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.

Kararın tüm araştırmalara rağmen yeni adresleri tespit edilemeyen taraflardan Nezahat DEMİR ve Zülfi DEMİR' e ilanen tebliğ yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen tarafların verilen karara karşı itirazlarının bulunması halinde ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda esas ve karar numarası bulunan mahkememiz dosyasına bildirmesi, aksi halde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 03/11/2023