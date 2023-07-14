DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 14 Temmuz 2023

1. Diyarbakır İli Ergani İlçesi Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 371 ada, 12,14 ve 15 nolu parsellerin yer aldığı arazi üzerinde kurulu 17.424 m2 kapalı alanlı tekstil atölyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansının yürüttüğü “ Çalışan ve Üreten Gençler Programı “ kapsamında, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren kişi – firmalara 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2. Tekstil Atölyesinin 10 yıllığına kiraya verilmesi işinin muhammen bedeli KDV Hariç (ilk yıl için aylık kira bedeli 216.640,00 X 120 Ay =) 25.996.800,00 TL. olup, geçici teminatı 779.904,00 TL.dir Ayrıca ihaleye katılacak taliplilerin 500.000,00. TL tutarında ek teminat vermesi gerekecektir.

3. İhale 25 / 07 / 2023 Salı günü saat 10.00’da Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda, yapılacaktır.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda yazılı belgeleri başvuru dosyalarında (kapalı zarf içerisinde) sunmaları gerekir.

Gerçek Kişilerden;

a. Onaylı T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (İdare veya noter onaylı)

b. Son bir ay içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi (E devletten alınmış veya Nüfus Müdürlüklerinden onaylı),

c. Noter tasdikli imza sirküsü,

d. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e. Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu

f. Ek teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu

g. Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 5.000,00.-TL.dir.)

h. İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)

i. İlgili kurumlardan alınacak vergi borcu, sgk borcu ve icra borcu bulunmadığına dair belgeler

j. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

k. Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınan, son 2 (İki) yıl ihale konusu işe ait “Tekstil Ürünleri Üretimi “ yaptığına ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir Faaliyet Belgesi (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır)

l. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf

Tüzel Kişilerden ;

a. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

b. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı,

e. Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,

f. Ek teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu

g. Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 5.000,00.-TL.dir)

h. İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)

i. İlgili kurumlardan alınacak vergi borcu, sgk borcu ve icra borcu bulunmadığına dair belgeler

j) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

k) Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınan, son 2 (İki) yıl ihale konusu işe ait “Tekstil Ürünleri Üretimi “ yaptığına ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir Faaliyet Belgesi (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır)

l) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür “ şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Şartname bedeli ile (nakit yatırılacak ise) geçici teminat bedeli Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıfbank Merkez Şubesi nezdindeki TR 45 0001 5001 5800 7302 0948 -21 iban nolu hesabına, işin adı, T.C. No veya vergi no’su da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.

5. İhaleye katılacak talipliler hazırlayacakları dosyalarını (kapalı zarf içerisinde) 25.07.2023 Salı günü saat 09.45’ e kadar Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki 213 nolu odaya alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

6. Bu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.)

İLAN OLUNUR.