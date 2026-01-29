DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 6 Adet Şoför ile 2 Panel, 3 Binek ve 1 Arazi Binek Araç Kiralama Hizmet Alım İşi, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10. maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1- Ajansın İrtibat Bilgileri:

Adresi: Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No: 3 (Taksim Yokuşu) Ortahisar/TRABZON

Telefon ve faks numarası: Tel : 444 82 90 Faks :0 (462) 455 40 88

Elektronik posta adresi: satinalma@doka.org.tr

2- İhale Konusu İşin:

Niteliği, Türü ve Miktarı: 6 (altı) Şoför ile 2 (iki) Adet Panel, 3 (üç) Adet Binek C Segmenti ve 1 (bir) Adet Arazi Binek Araç Kiralama İşi

Teslim Yeri: Araçların tamamı Trabzon merkezde bulunan Ajans Hizmet Binasında teslim edilecek olup Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde görevlendirilecek şekilde kullanılacağı yer tüm Türkiye’ dir.

Süresi: 10 ay (01.03.2026 - 31.12.2026)

3- İhalenin:

Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

Yapılacağı Yer: T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ( Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No: 3 (Taksim Yokuşu) Ortahisar/TRABZON )

Tarihi ve Saati: 19.02.2026 Perşembe günü, Saat: 10.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1-İhaleye katılma şartları:

4.1.1-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4.1.2-Araçların yüklenicinin mülkiyetinde olması, kiralık veya hacizli olmaması şarttır.

4.2-İhaleye katılmak için istenilen belgeler:

4.2.1-Kanuni ikametgah sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4.2.2-İhale dokümanları olan Teknik ve İdari Şartnamelerde belirtilen teminat koşulu ve diğer bilgi ve belgeleri sunmak.

4.2.3- İş Bitirme Belgesi (İsteklinin son 3 yılda Ajansa vereceği teklif bedelinin en az % 70 oranında)

4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

4.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;

4.4.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.4.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.5.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.5.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

4.6- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

4.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.9- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.4., 4.5. ve 4.7. bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre ve kalite unsurlarına göre belirlenecektir.

İhale dokümanı, T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No: 3 (Taksim Yokuşu) Ortahisar/TRABZON adresinde veya Ajansın internet sitesinde görülebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanı satın almak zorunludur.

Bunun için 500,00 TL' lik ihale doküman bedelinin “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Girişimci Şube TR14 0001 0021 0752 7946 2650 12” IBAN no'lu Ajans hesabına yatırılması gerekmektedir.

Teklifler, teklif açılış günü ve saati olan (ihale günü ve saati) 19.02.2026, saat 10:00' a kadar T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, Gazipaşa Mahallesi Nemlioğlu Sokak No: 3 (Taksim Yokuşu) Ortahisar/TRABZON (ihalenin yapılacağı yer) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.

İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

Teklif ile beraber yapılan teklif bedelinin en az % 3 oranında geçici teminat, sözleşme öncesi ihale bedelinin en az % 6 oranında Kesin Teminat alınacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11-T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale

edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte

serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi

bir hak talebinde bulunulamaz.

Kamuoyuna duyurulur.