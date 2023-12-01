DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 01 Aralık 2023

T.C. DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/485

KARAR NO : 2023/291

SANIK : JAHANBAKHSH SOLTANZADEH, Jahannour ve Adalet oğlu, 05/02/1990 Macoo doğumlu,

SUÇ : Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ : 03.03.2023

Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 5271 sayılı CMK’nın 5728 sayılı kanunla değişik 231/5. maddesi gereğince sanık JAHANBAKHSH SOLTANZADEH hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, karara karşı ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz kanun yoluna başvurulabileceği ilan olunur.