DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
T.C. DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2018/485
KARAR NO : 2023/291
SANIK : JAHANBAKHSH SOLTANZADEH, Jahannour ve Adalet oğlu, 05/02/1990 Macoo doğumlu,
SUÇ : Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma
SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT
KARAR TARİHİ : 03.03.2023
Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan 5271 sayılı CMK’nın 5728 sayılı kanunla değişik 231/5. maddesi gereğince sanık JAHANBAKHSH SOLTANZADEH hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, karara karşı ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz kanun yoluna başvurulabileceği ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01942164