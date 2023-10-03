DÖRTYOL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 03 Ekim 2023

ESAS NO: 2020/143 Esas KARAR NO: 2023/64 Karar

Davacılar BEHİYE TURGUT, BESTAMİ TAŞKIN, ESABİL TAŞKIN, HATİCE BÜLBÜL, HATİCE TAŞKIN, MEVLİDİYE TAŞKIN, RECEP TAŞKIN, VEYSEL TAŞKIN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM:

1- Davanın davalı Yalçın Alu yönünden kabul beyanı nedeni ile KABULÜ; davalı Dede Alu yönünden KABULÜ ile Hatay ili Dörtyol ilçesi Özerli Mah. 142 ada 155 parsel sayılı taşınmazda davalıların murisi Bedriye Alu adına kayıtlı 3000/10115 hissenin tapu kaydının iptali ile Dörtyol 2. Noterliği 10/02/2020 tarih 1980 yevmiye numaralı mirasçılık belgesindeki payları oranından davacılar adına tesciline,

Dair, davacı vekilininyüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, Davalı Murat ve Bedriye oğlu Dede Alu'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/09/2023