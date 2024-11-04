DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 04.11.2024 - 00:01

DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

S.No Taşınmaz No İlçesi Mahalle/Köyü Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati 1 81010110899 Merkez Kazukoğlu Mah. Arsa 1680 1 865,14 Tam Konut Alanı 3.461.000,00 692.200,00 20.11.24 11:30 2 81010114615 Merkez Yörükler Köyü Tarla 351 1 2.196,86 Tam Tarımsal Niteliği Korunacak Alan 4.394.000,00 878.800,00 20.11.24 14:00 3 81060102839 Gümüşova Yakabaşı Köyü Arsa 108 26 4.904,72 Tam Konut Alanı + Yol 7.358.000,00 1.471.600,00 21.11.24 11:30 4 81070101762 Kaynaşlı Çamoluk Köyü Ham Toprak 122 1 3.717,11 Tam İmarsız/Köy Yerleşik Alanı İçinde 3.750.000,00 750.000,00 21.11.24 15:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Milli Emlak Müdürlük Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisini (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının ibrazı gerekir),

b) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ibraz edilecektir) yada tasdikli nüfus kayıt örneği ile yasal yerleşim yeri/ikametgah belgesini (e-Devlet çıktıları geçerlidir),

Özel hukuk tüzel kişilerinin; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl (2024) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; Kamu tüzel kişilerinin; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; ortak katılım söz konusu ise noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini de eklemek suretiyle, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (Milli Emlak Servisi) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

4- İhale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde ilgili Milli Emlak Müdürlüğü Servisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve https://duzce.csb.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

5- Taşınmaz satışı ihalelerinde;

a) Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde tapu ferağı verilecektir.

b) Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6- Taşınmazların ihale sonucu belirlenen satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye kadar olan kısım için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den 10.000.000,00-TL'ye kadar olan kısım için %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi aşan kısım için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşlem Bedeli peşin olarak tahsil edilir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- 4'üncü sıradaki Kaynaşlı-Çamoluk köyü 122 ada 1 parselde bulunan muhdesat (ağaç) bedellerine ilişkin olarak şartnamede belirtilen ücretler ihaleyi kazananlar tarafından ayrıca ödenecektir.

10- Adres: Camikebir Mh. İstanbul Cd. Valilik Yerleşkesi F Blok 81100 Merkez/DÜZCE Tel: 03805245827-28-30 Faks: 03805241621 İLAN OLUNUR.



