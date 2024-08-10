DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İHALE İLANI

Yayınlanma: 10.08.2024 - 00:00

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ YERLERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

S.N.

İlçesi

Mah/Köyü

Cinsi

Ada

Parsel

Blok

Kat & Kapı No

Yüzölçümü (m²)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale tarihi ve saati

1

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Çay Ocağı

18,6

2.750,00

4.950,00

22.08.2024

09:00

2

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 1

43,15

10.000,00

18.000,00

22.08.2024

09:05

3

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 2

43,15

10.000,00

18.000,00

22.08.2024

09:10

4

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 3

43,15

10.000,00

18.000,00

22.08.2024

09:15

5

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 4

43,15

10.000,00

18.000,00

22.08.2024

09:20

6

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 5

43,15

10.000,00

18.000,00

22.08.2024

09:25

7

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 6

43,15

10.000,00

18.000,00

22.08.2024

09:30

8

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 7

42,9

10.000,00

18.000,00

22.08.2024

09:35

9

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 8

19,7

6.000,00

10.800,00

22.08.2024

09:40

10

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 9

22,2

7.000,00

12.600,00

22.08.2024

09:45

11

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

Zemin Kat 10

35,8

8.000,00

14.400,00

22.08.2024

09:50

12

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

I. Kat 16

26

3.500,00

6.300,00

22.08.2024

09:55

13

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

I. Kat 17

26,5

3.600,00

6.480,00

22.08.2024

10:00

14

Merkez

Cedidiye Mah.

İş yeri

149

20

-

I. Kat 18

30

4.250,00

7.650,00

22.08.2024

10:05

15

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

147

1

A

Zemin Kat 9

34,97

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

10:10

16

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

A

Zemin Kat 17

30,37

1.250,00

2.250,00

22.08.2024

10:15

17

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

A

Zemin Kat 29

29,48

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

10:20

18

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

A

Zemin Kat 30

31,13

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

10:25

19

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

A

Zemin Kat 31

30,7

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

10:30

20

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

A

Zemin Kat 32

31,13

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

10:35

21

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

A

Zemin Kat 33

29,48

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

10:40

22

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

A

Zemin Kat 42

32,33

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

10:45

23

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

A

Zemin Kat 43

33,57

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

10:50

24

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

A

Zemin Kat 44

32,33

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

10:55

25

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

B

Zemin Kat 8

32,75

1.250,00

2.250,00

22.08.2024

11:00

26

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

B

Zemin Kat 9

30,85

1.250,00

2.250,00

22.08.2024

11:05

27

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

B

Zemin Kat 10

29,48

1.250,00

2.250,00

22.08.2024

11:10

28

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

143

3

B

Zemin Kat 13

31,13

1.250,00

2.250,00

22.08.2024

11:15

29

Merkez

Güzelbahçe Mah.

İş yeri

148

1

B

Zemin Kat 9

34,97

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

11:20

30

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 1

29,08

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

11:25

31

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 2

29,8

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

11:30

32

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 3

29,05

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

11:35

33

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 4

29,98

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

11:40

34

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 5

32,1

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

11:45

35

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 7

29,9

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

11:50

36

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 18

29,74

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

11:55

37

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 19

29,17

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

12:00

38

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 20

29,06

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

12:05

39

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 21

29,06

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

12:10

40

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 22

29,17

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

12:15

41

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 23

29,74

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

12:20

42

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 32

29,9

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

12:25

43

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 34

29,98

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

12:30

44

Merkez

Çamlıevler Mah

İş yeri

113

1

----

Üst zemin kat 43

29,06

1.000,00

1.800,00

22.08.2024

12:35

45

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 1

29,91

3.000,00

5.400,00

22.08.2024

12:40

46

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 2

30,68

3.000,00

5.400,00

22.08.2024

12:45

47

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 10

29,48

2.750,00

4.950,00

22.08.2024

12:50

48

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 11

31,13

2.750,00

4.950,00

22.08.2024

12:55

49

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 12

30,7

2.750,00

4.950,00

22.08.2024

13:00

50

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 13

31,13

2.750,00

4.950,00

22.08.2024

13:05

51

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 29

30,14

2.500,00

4.500,00

22.08.2024

13:10

52

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 30

30,69

2.500,00

4.500,00

22.08.2024

13:15

53

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 31

30,25

2.500,00

4.500,00

22.08.2024

13:20

54

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 32

30,69

2.500,00

4.500,00

22.08.2024

13:25

55

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 34

31,48

2.500,00

4.500,00

22.08.2024

13:30

56

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 37

31,12

2.500,00

4.500,00

22.08.2024

13:35

57

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 38

31,5

2.500,00

4.500,00

22.08.2024

13:40

58

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 59

31,38

3.000,00

5.400,00

22.08.2024

13:45

59

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 60

32,75

3.000,00

5.400,00

22.08.2024

13:50

60

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 61

30,39

3.000,00

5.400,00

22.08.2024

13:55

61

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 66

30,68

2.000,00

3.600,00

22.08.2024

14:00

62

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 69

31,12

1.500,00

2.700,00

22.08.2024

14:05

63

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

Zemin kat 70

31,12

1.500,00

2.700,00

22.08.2024

14:10

64

Merkez

Fevziçakmak Mah.

İş yeri

111

42

B

-

5.707,00

260.000,00

280.800,00

22.08.2024

14:25


1- Yukarıda nitelikleri belirtilen iş yerlerinin (1-63 sıra numaralı olan iş yerlerinin 5 yıl, 64 sıra numaralı iş yerinin ise 3 yıl süreli olarak) kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte T.C. Düzce İl Özel İdaresi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

a) Gerçek Kişilerde; Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının da ibrazı gerekir. Nakit yatırılması halinde Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına kayıtlı TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 iban nolu Halk Bankası hesabına yatırılacaktır.),

b) Kimlik Fotokopisi (Aslının ibrazı gerekmektedir),

c) Yasal Yerleşim Belgesi (İkametgah),

ç) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekaletname örneğinin (Aslının ibrazı gerekmektedir),

d) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınan şartname (Her sayfası imzalı olacak şekilde)

e) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak olan İdareye Borcu Yoktur teyit yazısı.

f) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde; Yukarıda adı geçen belgelere ek olarak ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl (2024) içinden alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin; kamu tüzel kişilerinde; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin; ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin (ortak girişim beyannamesi verilmesi halinde her bir ortak için uygunluğuna göre bu fıkrada belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.)

g) Teklif dosyasının 20/08/2024 tarih ve 17:30 saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.(Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle İdare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.)

3- Haklarınde halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

4- Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi (Tebligata esas adres belgesi şartname ekine eklenecektir.)

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde T.C. Düzce İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 250,00 TL ücret karşılığı temin edilebilir. (Kamu kurum ve kuruluşlarından dosya ücreti alınmayacaktır.)

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İhale konusu taşınmazlar hakkında http://www.duzceilozelidaresi.gov.tr/ihale-ilanlari internet adresinden bilgi alınabilir.

7- Adres: Fevziçakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi Özel İdare İş Merkezi C Blok Merkez / Düzce Tel: +90(380) 512 23 34 , +90(380) 514 69 63 Belgegeçer +90(380) 524 39 82  İLAN OLUNUR.  

#ilangovtr Basın No: ILN02074203