DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İHALE İLANI
T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ YERLERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI
S.N.
İlçesi
Mah/Köyü
Cinsi
Ada
Parsel
Blok
Kat & Kapı No
Yüzölçümü (m²)
Tahmini Bedeli (TL)
Geçici Teminatı (TL)
İhale tarihi ve saati
1
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Çay Ocağı
18,6
2.750,00
4.950,00
22.08.2024
09:00
2
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 1
43,15
10.000,00
18.000,00
22.08.2024
09:05
3
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 2
43,15
10.000,00
18.000,00
22.08.2024
09:10
4
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 3
43,15
10.000,00
18.000,00
22.08.2024
09:15
5
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 4
43,15
10.000,00
18.000,00
22.08.2024
09:20
6
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 5
43,15
10.000,00
18.000,00
22.08.2024
09:25
7
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 6
43,15
10.000,00
18.000,00
22.08.2024
09:30
8
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 7
42,9
10.000,00
18.000,00
22.08.2024
09:35
9
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 8
19,7
6.000,00
10.800,00
22.08.2024
09:40
10
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 9
22,2
7.000,00
12.600,00
22.08.2024
09:45
11
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
Zemin Kat 10
35,8
8.000,00
14.400,00
22.08.2024
09:50
12
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
I. Kat 16
26
3.500,00
6.300,00
22.08.2024
09:55
13
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
I. Kat 17
26,5
3.600,00
6.480,00
22.08.2024
10:00
14
Merkez
Cedidiye Mah.
İş yeri
149
20
-
I. Kat 18
30
4.250,00
7.650,00
22.08.2024
10:05
15
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
147
1
A
Zemin Kat 9
34,97
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
10:10
16
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
A
Zemin Kat 17
30,37
1.250,00
2.250,00
22.08.2024
10:15
17
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
A
Zemin Kat 29
29,48
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
10:20
18
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
A
Zemin Kat 30
31,13
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
10:25
19
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
A
Zemin Kat 31
30,7
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
10:30
20
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
A
Zemin Kat 32
31,13
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
10:35
21
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
A
Zemin Kat 33
29,48
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
10:40
22
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
A
Zemin Kat 42
32,33
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
10:45
23
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
A
Zemin Kat 43
33,57
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
10:50
24
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
A
Zemin Kat 44
32,33
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
10:55
25
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
B
Zemin Kat 8
32,75
1.250,00
2.250,00
22.08.2024
11:00
26
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
B
Zemin Kat 9
30,85
1.250,00
2.250,00
22.08.2024
11:05
27
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
B
Zemin Kat 10
29,48
1.250,00
2.250,00
22.08.2024
11:10
28
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
143
3
B
Zemin Kat 13
31,13
1.250,00
2.250,00
22.08.2024
11:15
29
Merkez
Güzelbahçe Mah.
İş yeri
148
1
B
Zemin Kat 9
34,97
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
11:20
30
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 1
29,08
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
11:25
31
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 2
29,8
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
11:30
32
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 3
29,05
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
11:35
33
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 4
29,98
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
11:40
34
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 5
32,1
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
11:45
35
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 7
29,9
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
11:50
36
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 18
29,74
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
11:55
37
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 19
29,17
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
12:00
38
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 20
29,06
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
12:05
39
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 21
29,06
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
12:10
40
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 22
29,17
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
12:15
41
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 23
29,74
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
12:20
42
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 32
29,9
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
12:25
43
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 34
29,98
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
12:30
44
Merkez
Çamlıevler Mah
İş yeri
113
1
----
Üst zemin kat 43
29,06
1.000,00
1.800,00
22.08.2024
12:35
45
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 1
29,91
3.000,00
5.400,00
22.08.2024
12:40
46
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 2
30,68
3.000,00
5.400,00
22.08.2024
12:45
47
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 10
29,48
2.750,00
4.950,00
22.08.2024
12:50
48
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 11
31,13
2.750,00
4.950,00
22.08.2024
12:55
49
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 12
30,7
2.750,00
4.950,00
22.08.2024
13:00
50
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 13
31,13
2.750,00
4.950,00
22.08.2024
13:05
51
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 29
30,14
2.500,00
4.500,00
22.08.2024
13:10
52
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 30
30,69
2.500,00
4.500,00
22.08.2024
13:15
53
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 31
30,25
2.500,00
4.500,00
22.08.2024
13:20
54
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 32
30,69
2.500,00
4.500,00
22.08.2024
13:25
55
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 34
31,48
2.500,00
4.500,00
22.08.2024
13:30
56
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 37
31,12
2.500,00
4.500,00
22.08.2024
13:35
57
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 38
31,5
2.500,00
4.500,00
22.08.2024
13:40
58
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 59
31,38
3.000,00
5.400,00
22.08.2024
13:45
59
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 60
32,75
3.000,00
5.400,00
22.08.2024
13:50
60
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 61
30,39
3.000,00
5.400,00
22.08.2024
13:55
61
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 66
30,68
2.000,00
3.600,00
22.08.2024
14:00
62
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 69
31,12
1.500,00
2.700,00
22.08.2024
14:05
63
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
Zemin kat 70
31,12
1.500,00
2.700,00
22.08.2024
14:10
64
Merkez
Fevziçakmak Mah.
İş yeri
111
42
B
-
5.707,00
260.000,00
280.800,00
22.08.2024
14:25
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen iş yerlerinin (1-63 sıra numaralı olan iş yerlerinin 5 yıl, 64 sıra numaralı iş yerinin ise 3 yıl süreli olarak) kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte T.C. Düzce İl Özel İdaresi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
a) Gerçek Kişilerde; Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının da ibrazı gerekir. Nakit yatırılması halinde Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına kayıtlı TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 iban nolu Halk Bankası hesabına yatırılacaktır.),
b) Kimlik Fotokopisi (Aslının ibrazı gerekmektedir),
c) Yasal Yerleşim Belgesi (İkametgah),
ç) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekaletname örneğinin (Aslının ibrazı gerekmektedir),
d) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınan şartname (Her sayfası imzalı olacak şekilde)
e) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak olan İdareye Borcu Yoktur teyit yazısı.
f) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde; Yukarıda adı geçen belgelere ek olarak ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl (2024) içinden alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin; kamu tüzel kişilerinde; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin; ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin (ortak girişim beyannamesi verilmesi halinde her bir ortak için uygunluğuna göre bu fıkrada belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.)
g) Teklif dosyasının 20/08/2024 tarih ve 17:30 saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.(Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle İdare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.)
3- Haklarınde halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
4- Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi (Tebligata esas adres belgesi şartname ekine eklenecektir.)
5- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde T.C. Düzce İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 250,00 TL ücret karşılığı temin edilebilir. (Kamu kurum ve kuruluşlarından dosya ücreti alınmayacaktır.)
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İhale konusu taşınmazlar hakkında http://www.duzceilozelidaresi.gov.tr/ihale-ilanlari internet adresinden bilgi alınabilir.
7- Adres: Fevziçakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi Özel İdare İş Merkezi C Blok Merkez / Düzce Tel: +90(380) 512 23 34 , +90(380) 514 69 63 Belgegeçer +90(380) 524 39 82 İLAN OLUNUR.