DÜZELTME İLANI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ
2024 YILI 6 AYLIK (01012024-30062024) HASTANE SİSTEMLERİNİN-CİHAZLARININ 7/24 HİZMET SUNUMUNA HAZIR HALDE TUTULMASI VE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
1- İdarenin
İsmetpaşa Mahallesi Kenar Caddesi No:6 Bayrampaşa/İSTANBUL
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
02125676774 - 02125011552
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
2- Düzeltmeyekonu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
10.11.2023
b) Gazete ve İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
Günboyu Gazetesinde ve www.cumhuriyet.com.tr haber sitesinde 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
İdari Şartnamenin Madde 3/c bendi İhale (son teklif verme) tarihi: 30.11.2023’den 04.12.2023 tarihine alınmıştır.