Yayınlanma: 25.04.2025 - 00:01

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

S no İLI İLÇESI MAHALLE/ MEVKII CILT / SAYFA NO ADA PARSEL MIKTAR CINSI İMAR DURUMU HISSE MIKTARI TAHMINI SATIŞ FIYAT GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ 1 Edirne Merkez Barutluk Mahallesi 3/217 2725 2 1335,71 m² ARSA E:0,90 Yençok 3 Kat T1 Ticaret Alanı (İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) TAM 10.500.000,00 TL 315.000,00 TL 08.05.2025 Perşembe Saat: 14:15 2 Edirne Merkez Kocasinan Mahallesi 5/440 3045 8 884,00 m² ARSA E:2,00 Yençok 6 Kat Ticaret Turizm Alanı (İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) TAM 13.700.000,00 TL 411.000,00 TL 08.05.2025 Perşembe Saat: 14:30

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a-) Gerçek kişilerden; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,

b-) Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi (UETS),

c-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (ihale günü geçerli),

ç-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,

d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş ve ihale günü de geçerli olacak şekilde düzenlenmiş noter onaylı vekâletname,

e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi (ihale günü geçerli),

f-) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün 2725 ada 2 ve 3045 ada 8 parsel sayılı taşınmazlar için 10.04.2025 tarih ve 1457747 sayılı yazısını, imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

g-) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı,

ğ-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Edirne Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdıklarına dair makbuz veya Edirne Belediye Başkanlığı banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu aslı dosyasına konulacaktır.

h-) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

Şartname her gün mesai saatlerinde Edirne Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İmar plan örnekleri, plan notları ve tapu kayıtları şartnamenin ekidir.

Taşınmazlar için satış bedeli, ihale bedeli üzerinden Encümen Kararı tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde peşin ödenecektir. Taşınmaz KDV’ den istisnadır. Taşınmaz için ihale satış bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Geçici teminat iadesi ve tapu tescil işlemi ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

Arsanın satışı ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir (Vergi, resim, harç, vb. gibi). İhaleden sonra satış bedelinin tamamı ödenmeden taşınmazın devir ve tapu işlemi yapılmaz. Taşınmaz üzerinde haciz şerhi bulunması halinde, Belediyemiz tarafından kaldırılacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 08.05.2025 Perşembe günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur. (Babademirtaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 1 Merkez / EDİRNE)

İlan olunur.