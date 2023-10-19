EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 19 Ekim 2023

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

Sıra no İli İlçesi Mahalle/ Mevkii Cilt / Sayfa No Ada Parsel Miktar Cinsi İMAR DURUMU Hisse Miktarı Tahmini Satış Fiyat GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ 1 Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi 11/1074 849 41 839,87 m² ARSA 3 Katlı Konut Alanı (İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) TAM 5.700.000,00 TL 171.000,00 TL 31.10.2023 Salı Saat: 16:00 2 Edirne Merkez Dilaverbey Mahallesi 9/1024 146 29 504,93 m² ARSA 4 Katlı Konut Alanı (İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) TAM 3.965.000,00 TL 118.950,00 TL 31.10.2023 Salı Saat: 16:10 3 Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 1/96 579 3 368,69 m² ARSA 5 Katlı Konut Alanı (İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) TAM 5.750.000,00 TL 172.500,00 TL 31.10.2023 Salı Saat: 16:20

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a-) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (ihale günü geçerli)

c-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden ihale günü geçerli düzenlenmiş vekâletname.

e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (ihale günü geçerli)

f-) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi, ada:849, parsel:41, ada:146, parsel:29 sayılı parseller için İmar Şehircilik Müdürlüğünün 22.09.2023 tarih ve 1151885 sayılı yazısı, Abdurrahman mahallesi ada:579, parsel:3 sayılı taşınmaz için İmar Şehircilik Müdürlüğünün 09.06.2023 tarih ve 1096285 sayılı yazısına istinaden ve imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

g-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

h-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Belediye Başkanlığı veznelerine, Belediye banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu aslı veya Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı dosyasına konulacaktır.

ı-) İstekliler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

Taşınmazlar için satış bedeli, ihale bedeli üzerinden Encümen Kararı tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde peşin ödenecektir. Taşınmaz KDV’ den istisnadır. Taşınmaz için ihale satış bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Geçici teminat iadesi ve tapu tescil işlemi ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İmar plan örnekleri, plan notları ve tapu kayıtları şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 31.10.2023 Salı günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur. (Atatürk Kültür Merkezi - Şükrüpaşa Mahallesi Şükrüpaşa caddesi No:24/1b Merkez / EDİRNE )

İlan olunur.