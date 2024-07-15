EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 15.07.2024 - 00:00

Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar S.NO

TAŞINMAZ NO.

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ADA

PARSEL

CİNSİ

İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ YÜZÖLÇÜMÜ

TAHMİNİ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 22080101089 EDİRNE SÜLOĞLU Geçkinli 196 15 Tarla imarsız Tam 12.160,45 3.655.000,00 365.500,00 23.07.2024 15:00 2 22080101103 EDİRNE SÜLOĞLU Geçkinli 247 6 Tarla imarsız Tam 41.464,95 13.490.000,00 1.349.000,00 23.07.2024 15:45 3 22080101124 EDİRNE SÜLOĞLU Geçkinli 276 11 Tarla imarsız Tam 12.896,82 3.230.000,00 323.000,00 24.07.2024 10:00 4 22080101127 EDİRNE SÜLOĞLU Geçkinli 280 14 Tarla imarsız Tam 14.951,78 3.745.000,00 374.500,00 24.07.2024 10:15 5 22080101126 EDİRNE SÜLOĞLU Geçkinli 280 12 Tarla imarsız Tam 14.298,50 3.580.000,00 358.000,00 24.07.2024 10:30 6 22080101128 EDİRNE SÜLOĞLU Geçkinli 282 20 Tarla imarsız Tam 14.326,16 3.590.000,00 359.000,00 24.07.2024 10:45 7 22080100484 EDİRNE SÜLOĞLU Tatarlar 108 4 Arsa(Köyiçi) imarsız Tam 7.313,74 10.250.000,00 1.025.000,00 24.07.2024 13:30 8 22080100486 EDİRNE SÜLOĞLU Tatarlar 120 6 Arsa(Köyiçi) imarsız Tam 5.392,67 5.935.000,00 593.500,00 24.07.2024 13:45

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-8 sıradaki taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Merkez Mahallesi Salih Omurtak Cad. No:13 SÜLOĞLU adresindeki Süloğlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda, Süloğlu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Süloğlu Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye katılmak isteyenlerin; ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir)

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, Süloğlu Malmüdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Süloğlu Şubesinde bulunan TR62 0001 0010 1500 0010 0053 66 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Süloğlu Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.(Asılları Komisyona ibraz edilecektir.)

3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, teyit yazısı ile birlikte ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır. Talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

6- Hazine taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar olan kısım için %1, 5 milyon-TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5, 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için %0.25 oranında ayrıca işlem bedeli alınacaktır.

7- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhalesine katılım sağlanacak her bir taşınmaz için istenilen belgeler ayrı ayrı hazırlanarak komisyona ibraz edilecektir.

İlan olunur.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.