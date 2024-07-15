EDİRNE İLİ, SÜLOĞLU KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN
Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar
S.NO
TAŞINMAZ NO.
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ
ADA
PARSEL
CİNSİ
İMAR
DURUMU
HAZİNE
HİSSESİ
YÜZÖLÇÜMÜ
TAHMİNİ
BEDELİ(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
22080101089
EDİRNE
SÜLOĞLU
Geçkinli
196
15
Tarla
imarsız
Tam
12.160,45
3.655.000,00
365.500,00
23.07.2024
15:00
2
22080101103
EDİRNE
SÜLOĞLU
Geçkinli
247
6
Tarla
imarsız
Tam
41.464,95
13.490.000,00
1.349.000,00
23.07.2024
15:45
3
22080101124
EDİRNE
SÜLOĞLU
Geçkinli
276
11
Tarla
imarsız
Tam
12.896,82
3.230.000,00
323.000,00
24.07.2024
10:00
4
22080101127
EDİRNE
SÜLOĞLU
Geçkinli
280
14
Tarla
imarsız
Tam
14.951,78
3.745.000,00
374.500,00
24.07.2024
10:15
5
22080101126
EDİRNE
SÜLOĞLU
Geçkinli
280
12
Tarla
imarsız
Tam
14.298,50
3.580.000,00
358.000,00
24.07.2024
10:30
6
22080101128
EDİRNE
SÜLOĞLU
Geçkinli
282
20
Tarla
imarsız
Tam
14.326,16
3.590.000,00
359.000,00
24.07.2024
10:45
7
22080100484
EDİRNE
SÜLOĞLU
Tatarlar
108
4
Arsa(Köyiçi)
imarsız
Tam
7.313,74
10.250.000,00
1.025.000,00
24.07.2024
13:30
8
22080100486
EDİRNE
SÜLOĞLU
Tatarlar
120
6
Arsa(Köyiçi)
imarsız
Tam
5.392,67
5.935.000,00
593.500,00
24.07.2024
13:45
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-8 sıradaki taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Merkez Mahallesi Salih Omurtak Cad. No:13 SÜLOĞLU adresindeki Süloğlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda, Süloğlu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Süloğlu Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye katılmak isteyenlerin; ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir)
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, Süloğlu Malmüdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Süloğlu Şubesinde bulunan TR62 0001 0010 1500 0010 0053 66 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Süloğlu Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.(Asılları Komisyona ibraz edilecektir.)
3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, teyit yazısı ile birlikte ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır. Talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Hazine taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar olan kısım için %1, 5 milyon-TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5, 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için %0.25 oranında ayrıca işlem bedeli alınacaktır.
7- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İhalesine katılım sağlanacak her bir taşınmaz için istenilen belgeler ayrı ayrı hazırlanarak komisyona ibraz edilecektir.
İlan olunur.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.