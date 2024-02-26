Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:01

T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI : 2023/68 Esas

Davacı , BAYRAM POLAT ile Davalılar , AHMET KAYA, ENİSE GÖRAL, TURAN KAYA, TÜLAY KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davası nedeniyle; davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen aşağıda belirtilen dahili davalı T.C.: 29077550904 Şengül Atınç 'ınadresi bulunamamıştır.

Dahili Davalı T.C.: 29077550904 Şengül Atınç'ın adresi meçhul olduğundan, HMK 281. maddesi gereğince bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmedikleri taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu ile iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.