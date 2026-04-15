ELAZIĞ ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
SIRA
NO
|
İLİ
|
İLÇESİ
|
KÖYÜ/MAH.
|
ADA
|
PARSEL
|
CİNSİ
|
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
|
HAZİNE
HİSSESİ (m²)
|
İMAR DURUMU
|
TAHMİNİ BEDELİ (TL)
|
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL.)
|
İHALE TARİH
VE SAATİ
|
İHALE USULÜ
|
1
|
Elazığ
|
Merkez
|
Günaçtı Köyü
|
101
|
176
|
Ham Toprak
|
51,67
|
Tam
|
İmarsız
|
52.000,00
|
15.600,00
|
28.04.2026
|
10:00
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
2
|
Elazığ
|
Merkez
|
Sürsürü Mahallesi
|
4967
|
3
|
Arsa
|
720,00
|
Tam
|
Konut ve Ticaret Alanı
|
15.328.000,00
|
4.598.400,00
|
28.04.2026
|
10:20
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
3
|
Elazığ
|
Merkez
|
Şahinkaya Köyü
|
4070
|
3
|
Arsa
|
830,52
|
819,56
|
Konut Alanı
|
32.782.500,00
|
9.834.750,00
|
28.04.2026
|
10:40
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
4
|
Elazığ
|
Merkez
|
Günbağı Köyü
|
108
|
5
|
Bahçe
|
1.586,30
|
Tam
|
İmarsız
|
635.000,00
|
190.500,00
|
28.04.2026
|
11:00
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
5
|
Elazığ
|
Merkez
|
Cip Köyü
|
114
|
91
|
Ham Toprak
|
1.769,35
|
Tam
|
İmarsız
|
1.593.000,00
|
477.900,00
|
28.04.2026
|
11:20
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
6
|
Elazığ
|
Merkez
|
Altunkuşak Köyü
|
121
|
257
|
Ham Toprak
|
9.331,71
|
Tam
|
İmarsız
|
2.801.000,00
|
840.300,00
|
28.04.2026
|
11:40
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
7
|
Elazığ
|
Merkez
|
Keluşağı Köyü
|
118
|
2
|
Bahçe
|
717,13
|
Tam
|
İmarsız
|
251.000,00
|
75.300,00
|
28.04.2026
|
13:20
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
8
|
Elazığ
|
Merkez
|
Kurtdere Köyü
|
154
|
84
|
Ham Toprak
|
737,66
|
Tam
|
İmarsız
|
185.000,00
|
55.500,00
|
28.04.2026
|
13:40
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
9
|
Elazığ
|
Merkez
|
Kurtdere Köyü
|
110
|
104
|
Ham Toprak
|
445,44
|
Tam
|
İmarsız
|
112.000,00
|
33.600,00
|
28.04.2026
|
14:00
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
10
|
Elazığ
|
Merkez
|
Kurtdere Köyü
|
110
|
102
|
Ham Toprak
|
321,16
|
Tam
|
İmarsız
|
97.000,00
|
29.100,00
|
28.04.2026
|
14:20
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
11
|
Elazığ
|
Merkez
|
Kurtdere Köyü
|
110
|
105
|
Ham Toprak
|
394,76
|
Tam
|
İmarsız
|
119.000,00
|
35.700,00
|
28.04.2026
|
14:40
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
12
|
Elazığ
|
Merkez
|
Kurtdere Köyü
|
110
|
107
|
Ham Toprak
|
1.170,82
|
Tam
|
İmarsız
|
352.000,00
|
105.600,00
|
29.04.2026
|
10:00
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
13
|
Elazığ
|
Merkez
|
Yazıpınarı Köyü
|
102
|
173
|
Ham Toprak
|
4.295,62
|
Tam
|
İmarsız
|
1.290.000,00
|
387.000,00
|
29.04.2026
|
10:20
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
14
|
Elazığ
|
Merkez
|
Çallıca Köyü
|
162
|
3
|
Ham Toprak
|
1.630,33
|
Tam
|
İmarsız
|
1.305.000,00
|
391.500,00
|
29.04.2026
|
10:40
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
15
|
Elazığ
|
Merkez
|
Kurtdere Köyü
|
110
|
76
|
Ham Toprak
|
8.240,19
|
Tam
|
İmarsız
|
2.061.000,00
|
618.300,00
|
29.04.2026
|
11:00
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
16
|
Elazığ
|
Merkez
|
Şahsuvar Köyü
|
153
|
89
|
Ham Toprak
|
1.708,96
|
Tam
|
İmarsız
|
800.000,00
|
240.000,00
|
29.04.2026
|
11:20
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
|
17
|
Elazığ
|
Merkez
|
Şahsuvar Köyü
|
178
|
111
|
Ham Toprak
|
2.737,34
|
Tam
|
İmarsız
|
1.275.000,00
|
382.500,00
|
29.04.2026
|
11:40
|
2886/45 Açık Teklif Usulü
İRTİFAK HAKKI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|
SIRA
NO
|
İLİ
|
İLÇESİ
|
KÖYÜ/MAH.
|
ADA
|
PARSEL
|
CİNSİ
|
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
|
İRTİFAK HAKKI HAZİNE
HİSSESİ (m²)
|
İMAR DURUMU
|
TAHMİNİ BEDELİ (TL)
|
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL.)
|
İHALE TARİH
VE SAATİ
|
İHALE USULÜ
|
1
|
Elazığ
|
Merkez
|
Salkaya Köyü
|
133
|
2
|
Ham Toprak
|
50.000,65
|
50.000,65
|
İmarsız
|
250.100,00
|
75.030,00
|
29.04.2026
|
13:20
|
2886/51 (g) Pazarlık Usulü
1- Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; 17 adet taşınmaz satışı ve 1 adet irtifak hakkı yapılacak taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51. (g) maddesine göre, ilan metninde gösterilen tarih ve saatte Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2. kattaki konferans salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar.
Satışa ve kiralamaya konu her taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi) vermeleri,
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırdığına dair alındı belgesi aslını (Banka dekontları kabul edilmeyeceğinin bilinmesi)
e) İşin gereğine göre, İdarece tespit edilecek diğer belgeleri, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- Hazine Taşınmazlarının satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedeline %20 indirim uygulanır.
4- Satışı yapılacak taşınmaz mallar ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.
5- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak ; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.
6- Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek Banka teminat mektuplarında, '2886 sayılı kanun şube limitleri ve süresiz olduğu 'ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine mütakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.
8- İta Amiri ihale kararını 15 (Onbeş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.
9- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
10- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir.
İLAN OLUNUR.