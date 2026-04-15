ELAZIĞ ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 15.04.2026 00:01:00

 

ELAZIĞ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

SIRA

NO

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ/MAH.

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE

HİSSESİ (m²)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ         BEDELİ  (TL)

GEÇİCİ 

TEMİNATI (TL.)

İHALE TARİH

 VE SAATİ

İHALE USULÜ

1

Elazığ

Merkez

Günaçtı Köyü

101

176

Ham Toprak

51,67

Tam

İmarsız

52.000,00

15.600,00

28.04.2026

10:00

2886/45 Açık Teklif Usulü

2

Elazığ

Merkez

Sürsürü Mahallesi

4967

3

Arsa

720,00

Tam

Konut ve Ticaret Alanı

15.328.000,00

4.598.400,00

28.04.2026

10:20

2886/45 Açık Teklif Usulü

3

Elazığ

Merkez

Şahinkaya Köyü

4070

3

Arsa

830,52

819,56

Konut Alanı

32.782.500,00

9.834.750,00

28.04.2026

10:40

2886/45 Açık Teklif Usulü

4

Elazığ

Merkez

Günbağı Köyü

108

5

Bahçe

1.586,30

Tam

İmarsız

635.000,00

190.500,00

28.04.2026

11:00

2886/45 Açık Teklif Usulü

5

Elazığ

Merkez

Cip Köyü

114

91

Ham Toprak

1.769,35

Tam

İmarsız

1.593.000,00

477.900,00

28.04.2026

11:20

2886/45 Açık Teklif Usulü

6

Elazığ

Merkez

Altunkuşak Köyü

121

257

Ham Toprak

9.331,71

Tam

İmarsız

2.801.000,00

840.300,00

28.04.2026

11:40

2886/45 Açık Teklif Usulü

7

Elazığ

Merkez

Keluşağı Köyü

118

2

Bahçe

717,13

Tam

İmarsız

251.000,00

75.300,00

28.04.2026

13:20

2886/45 Açık Teklif Usulü

8

Elazığ

Merkez

Kurtdere Köyü

154

84

Ham Toprak

737,66

Tam

İmarsız

185.000,00

55.500,00

28.04.2026

13:40

2886/45 Açık Teklif Usulü

9

Elazığ

Merkez

Kurtdere Köyü

110

104

Ham Toprak

445,44

Tam

İmarsız

112.000,00

33.600,00

28.04.2026

14:00

2886/45 Açık Teklif Usulü

10

Elazığ

Merkez

Kurtdere Köyü

110

102

Ham Toprak

321,16

Tam

İmarsız

97.000,00

29.100,00

28.04.2026

14:20

2886/45 Açık Teklif Usulü

11

Elazığ

Merkez

Kurtdere Köyü

110

105

Ham Toprak

394,76

Tam

İmarsız

119.000,00

35.700,00

28.04.2026

14:40

2886/45 Açık Teklif Usulü

12

Elazığ

Merkez

Kurtdere Köyü

110

107

Ham Toprak

1.170,82

Tam

İmarsız

352.000,00

105.600,00

29.04.2026

10:00

2886/45 Açık Teklif Usulü

13

Elazığ

Merkez

Yazıpınarı Köyü

102

173

Ham Toprak

4.295,62

Tam

İmarsız

1.290.000,00

387.000,00

29.04.2026

10:20

2886/45 Açık Teklif Usulü

14

Elazığ

Merkez

Çallıca Köyü

162

3

Ham Toprak

1.630,33

Tam

İmarsız

1.305.000,00

391.500,00

29.04.2026

10:40

2886/45 Açık Teklif Usulü

15

Elazığ

Merkez

Kurtdere Köyü

110

76

Ham Toprak

8.240,19

Tam

İmarsız

2.061.000,00

618.300,00

29.04.2026

11:00

2886/45 Açık Teklif Usulü

16

Elazığ

Merkez

Şahsuvar Köyü

153

89

Ham Toprak

1.708,96

Tam

İmarsız

800.000,00

240.000,00

29.04.2026

11:20

2886/45 Açık Teklif Usulü

17

Elazığ

Merkez

Şahsuvar Köyü

178

111

Ham Toprak

2.737,34

Tam

İmarsız

1.275.000,00

382.500,00

29.04.2026

11:40

2886/45 Açık Teklif Usulü

İRTİFAK HAKKI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

NO

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ/MAH.

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

İRTİFAK HAKKI HAZİNE

HİSSESİ (m²)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ    BEDELİ  (TL)

GEÇİCİ 

TEMİNATI (TL.)

İHALE TARİH

 VE SAATİ

İHALE USULÜ

1

Elazığ

Merkez

Salkaya Köyü

133

2

Ham Toprak

50.000,65

50.000,65

İmarsız

250.100,00

75.030,00

29.04.2026

13:20

2886/51 (g) Pazarlık Usulü

1- Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; 17 adet taşınmaz satışı ve 1 adet irtifak hakkı yapılacak taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51. (g) maddesine göre,  ilan metninde  gösterilen  tarih  ve  saatte  Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2. kattaki konferans salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen  isteklilerin ihale saatine kadar.  

Satışa ve kiralamaya konu her  taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi  (İkametgah belgesi) vermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu  ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırdığına dair alındı belgesi aslını (Banka dekontları kabul edilmeyeceğinin bilinmesi)

e) İşin gereğine göre, İdarece tespit edilecek diğer belgeleri,  ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- Hazine Taşınmazlarının satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.  Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedeline %20 indirim uygulanır.

4- Satışı  yapılacak   taşınmaz mallar ihalelerinden  doğacak her türlü vergi, resim, harç  alıcıya aittir.

5- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak  tesisi  (irtifak  hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak ; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

6- Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek Banka teminat mektuplarında, '2886 sayılı kanun şube limitleri ve süresiz olduğu 'ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma  yapılması  için  Bakanlığa  intikal  ettirilir.  Her  teminat  mektubunda  daha  önce  ilgili  banka  şubesince  verilen  teminat  mektupları  toplamı  ile  aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine mütakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

8- İta Amiri ihale kararını 15 (Onbeş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.

9- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

10- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce  İhale  Komisyonu  Başkanlığına  ulaşması  şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

11- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir. 

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02447247