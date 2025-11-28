ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

I (A) GRUBU KUM-ÇAKIL OCAKLARI İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden;

1 - İhale Konusu İşler: Aşağıda İli, İlçesi, Köyü ve 5 (Beş) yıllık Muhammen Bedeli belirtilen Kum-Çakıl Ocağı, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 - Elazığ İli, Palu İlçesi sınırları içerisinde ELAZIĞ K43-C2 pafta ve 25.600 m2’lik alana sahip, aşağıda verilen saha,

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA Sağa (Y) 580677 580533 580485 580432 580399 580608 Yukarı (X) 4282522 4282435 4282506 4282488 4282488 4282612

Sıra No İlçe Köy Kaynak Cinsi Alan (Hektar) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Palu Merkez I(A) Kum-Çakıl 2,56 5.299.200,00 1.589.760 09.12.2025 11:00

2- Tahmin Edilen Bedel:

Geçici Teminat=Muhammen Bedel’in %30’u

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer: Elazığ İl Özel İdaresi Hizmet Binası 6. katında bulunan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No: 9 Merkez/ELAZIĞ

b) Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 10.000,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Elazığ İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır. İhale gününden önce teslim etmek isteyenler Yazı işleri müdürlüğü İl Encümen Sekreterliği 6. Kat 16 numaralı odaya teslim edebilir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer: İhale, Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No: 9 Merkez/ELAZIĞ adresindeki Elazığ İl Özel İdaresi Hizmet Binası 3. katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No: 9 Merkez/ELAZIĞ

b) Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer: Çaydaçıra Mah. Emsal Sok. No: 9 Merkez/ELAZIĞ adresindeki Elazığ İl Özel İdaresi Hizmet Binası 3. katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonu, adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 09/12/2025 de günü, İhale saatine (11:00) kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek Kişi istekliler:

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2- Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C. Kimlik Numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdan sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler:

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3- Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişileri vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Elazığ İl Özel İdaresi Hizmet Binası 6. katında bulunan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul ettiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %30’u oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Elazığ İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğünden alınan alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.