ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yayınlanma: 29.06.2024 - 00:00

Elazığ ili, Palu ilçesi, Gökdere köyü 179 ada 1 ve 4 nolu parsellerde tesis kadastrosu çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yüzölçüm hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 179 ada 1 nolu parselin yüzölçümü 1860,09 m², 179 ada 4 nolu parselin yüzölçümü 1719,24 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Palu Sulh Hukuk Mahkemesine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.