ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAŞTIRMA DA.BŞK

Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDA (Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2011 tarihli ve 3382-13 sayılı kararı ile Kütle Enerji Yat. Ür. Ve Tic. A.Ş’ne, Aydın İli Koçarlı İlçesinde kurulacak olan olan Bağarası RES üretim tesisi için 18/08/2011 tarihinden 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere 18/08/2011 tarihli ve EÜ/338213/2053 numaralı üretim lisansı verilmiştir.

Söz konusu üretim lisansı kapsamında Aydın İli, Koçarlı İlçesinde tesis edilecek Bağarası RES üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7 nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 14.03.2024 tarihli ve 12503-11 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.

Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.