ERDEMLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2005/304 Esas

KARAR NO: 2009/369

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda Davacı Hazine Vekilince, temyiz kanun yoluna başvurulmuş olup,

Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 07/04/2022 tarih, 2022/266 esas ve 2022/2916 karar sayılı ilamı ile yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3. Maddesi yollaması ile) 1086 HUMK'un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/04/2022 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Bütün araştırmalara rağmen açık adresleri bulunamayan Davalılar Aynur SAĞRA, Kazım ÇITAK ve Murat ÖZÜTOK'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.