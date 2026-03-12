EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ'NDEN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ

Konya Ereğli Kentsel Dönüşüm Projesi – 1. Etap Kapsamında Hıdırlı Mahallesi 3639 Ada 1 Parselde Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi: Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli/KONYA

b) Telefon ve faks numarası: 03327131518 / 03327131240

c) Elektronik posta adresi: bilgi@eregli.bel.tr

ç) İhale, dokümanının görülebileceği internet adresi ve satın alınacağı adres: https://www.eregli.bel.tr ve Ereğli Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü (Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli/KONYA)

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi, 31.517,22 m² İnşaat Alanı

b) Yapılacağı yer: Hıdırlı Mahallesi 3639 Ada 1 Parsel

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 900 takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer: Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli Belediye Başkanlığı, 2.Kat Sevide Tavas Toplantı Salonu Ereğli/KONYA

b) Tarihi ve saati: 02.04.2026 - 14:00

c) Toplam İnşaat Maliyeti: 792.178.468,00TL.

d) Geçici Teminat Miktarı: 23.765.354,04TL.

e) Asgari Şartlar: KONUT + TİCARET:

Konut: A2-A3-A9-A11-A14-A17-B1-B2-B9-B14-B17-C1-C2-C9-C14-C17 Nolu Bağımsızlar

Ticaret (Konut Altı): A20-A21-A22-A24-A25-B19-B21-B22-B23-C20-C23 Nolu Bağımsızlar

TİCARET: 2-6-14-18-22-25-31-37-38-40 Nolu Bağımsızlar

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve pay cetveli,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen yer görme belgesi,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu,

4.1.7. Kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve ikametgâh belgesi,

4.1.8. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair dosya alındısı makbuzunun aslını,

4.1.9. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge (beyanname),

4.1.10. İlk İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

4.1.11. İlk İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınmış Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge,

4.1.12. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.13.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.1.14.İsteklinin gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.15. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve tahmin edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.2.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' iş deneyim olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri

5 - Yüklenici, proje konusu alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında kalması sebebiyle oluşabilecek vergi, resim, harç, vb. masraflara ilişkin istisnalar olması durumunda, bu istisnalardan yararlanabilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Teklifler, 02.04.2026 tarih ve 11:30’a kadar Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Ereğli/Konya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11- İdareye verilen veya ulaştırılan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

12 - İş bu İlan Metni mevzuatı gereği bulunması gereken özet bilgiler içermektedir. Detaylı bilgi ve belgeler ihale dosyasında mevcut olup, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR.