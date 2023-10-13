EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
İHALENİN
SIRA NO
TAŞINMAZ NO
İLÇESİ
MAHALLESİ
CİNSİ
PAFTA
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜM (m2)
HAZİNE HİSSESİ (m2)
İMAR DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
TARİHİ
SAATİ
1
42170106654
Ereğli
ZENGEN
ARSA
50K
125
4
1.094,97
1.094,97
KONUT ALANI
361.300,00
108.390,00
24.10.2023
08:30
2
42170106612
Ereğli
ZENGEN
ARSA
M32-A-25-A
104
13
618,49
618,49
KONUT ALANI
204.500,00
61.350,00
24.10.2023
08:40
3
42170106604
Ereğli
ZENGEN
ARSA
M32-A-25-A
104
5
692,48
692,48
KONUT ALANI
228.750,00
68.625,00
24.10.2023
08:50
4
42170106605
Ereğli
ZENGEN
ARSA
M32-A-25-A
104
6
681,19
681,19
KONUT ALANI
225.000,00
67.500,00
24.10.2023
09:00
5
42170106607
Ereğli
ZENGEN
ARSA
M32-A-25-A
104
8
597,79
597,79
KONUT ALANI
197.500,00
59.250,00
24.10.2023
09:10
6
42170106615
Ereğli
ZENGEN
ARSA
M32-A-25-A
104
16
687,21
687,21
KONUT ALANI
227.000,00
68.100,00
24.10.2023
09:20
7
42170106674
Ereğli
ZENGEN
ARSA
50K
127
4
1.094,50
1.094,50
KONUT ALANI
361.000,00
108.300,00
24.10.2023
09:30
8
42170106680
Ereğli
ZENGEN
ARSA
50K
128
2
917,96
917,96
KONUT ALANI
303.000,00
90.900,00
24.10.2023
09:40
9
42170106685
Ereğli
ZENGEN
ARSA
50K
128
7
959,69
959,69
KONUT ALANI
317.000,00
95.100,00
24.10.2023
09:50
10
42170106652
Ereğli
ZENGEN
ARSA
50K
125
2
1.094,96
1.094,96
KONUT ALANI
361.200,00
108.360,00
24.10.2023
10:00
11
42170106686
Ereğli
ZENGEN
ARSA
M32-A-20-B
128
8
949,69
949,69
KONUT ALANI
313.500,00
94.050,00
24.10.2023
10:10
12
42170106613
Ereğli
ZENGEN
ARSA
M32-A-25-A
104
14
684,49
684,49
KONUT ALANI
226.000,00
67.800,00
24.10.2023
10:20
13
42170106681
Ereğli
ZENGEN
ARSA
50K
128
3
945,47
945,47
KONUT ALANI
312.250,00
93.675,00
24.10.2023
10:30
14
42170106606
Ereğli
ZENGEN
ARSA
M32-A-25-A
104
7
607,09
607,09
KONUT ALANI
200.500,00
60.150,00
24.10.2023
10:40
15
42170106614
Ereğli
ZENGEN
ARSA
M32-A-25-A
104
15
686,01
686,01
KONUT ALANI
226.500,00
67.950,00
24.10.2023
10:50
16
42170106653
Ereğli
ZENGEN
ARSA
50K
125
3
1.094,95
1.094,95
KONUT ALANI
361.100,00
108.330,00
24.10.2023
11:00
17
42170107190
Ereğli
ÇAYHAN
ARSA
M32C21B2
144
2
999,96
999,96
KONUT ALANI
340.000,00
102.000,00
24.10.2023
11:15
18
42170106998
Ereğli
ÇAYHAN
ARSA
M32C21B1
110
5
1.058,03
1.058,03
KONUT ALANI
360.000,00
108.000,00
24.10.2023
11:30
19
42170107005
Ereğli
ÇAYHAN
ARSA
M32C21B1
110
12
999,99
999,99
KONUT ALANI
340.000,00
102.000,00
24.10.2023
11:45
20
42170107197
Ereğli
ÇAYHAN
ARSA
M32C21B2
145
3
1.000,10
1.000,10
KONUT ALANI
341.000,00
102.300,00
24.10.2023
12:00
21
42170107138
Ereğli
ÇAYHAN
ARSA
M32C21B1
131
6
1.049,78
1.049,78
KONUT ALANI
357.000,00
107.100,00
24.10.2023
14:00
22
42170107143
Ereğli
ÇAYHAN
ARSA
M32C21B1
133
2
1.100,10
1.100,10
KONUT ALANI
375.000,00
112.500,00
24.10.2023
14:15
23
42170107007
Ereğli
ÇAYHAN
ARSA
M32C21B1
110
14
1000,09
1000,09
KONUT ALANI
341.000,00
102.300,00
24.10.2023
14:30
24
42170101059
Ereğli
BEYÖREN
ARSA
6
/
1101
1.000,00
1.000,00
KONUT ALANI
250.000,00
75.000,00
24.10.2023
14:45
25
42170100905
Ereğli
BEYÖREN
ARSA
4
/
867
1.000,00
1.000,00
KONUT ALANI
250.000,00
75.000,00
24.10.2023
15:00
26
42170101044
Ereğli
BEYÖREN
ARSA
5
/
1027
1.000,00
1.000,00
KONUT ALANI
250.000,00
75.000,00
24.10.2023
15:15
27
42170101055
Ereğli
BEYÖREN
ARSA
5
/
1089
1.000,00
1.000,00
KONUT ALANI
250.000,00
75.000,00
24.10.2023
15:30
28
42170101057
Ereğli
BEYÖREN
ARSA
5
/
1092
1.000,00
1.000,00
KONUT ALANI
250.000,00
75.000,00
24.10.2023
15:45
29
42170101061
Ereğli
BEYÖREN
ARSA
6
/
1103
1.000,00
1.000,00
KONUT ALANI
250.000,00
75.000,00
24.10.2023
16:00
30
42170100927
Ereğli
BEYÖREN
ARSA
6
/
889
1.000,00
1.000,00
KONUT ALANI
250.000,00
75.000,00
25.10.2023
09:00
31
42170101033
Ereğli
BEYÖREN
ARSA
5
/
997
1.000,00
1.000,00
KONUT ALANI
250.000,00
75.000,00
25.10.2023
09:15
32
42170109862
Ereğli
TAŞAĞIL
ARSA
/
213
16
6.918,00
6.748,00
KONUT ALANI
2.365.000,00
709.500,00
25.10.2023
09:30
33
42170102074
Ereğli
KUZUKUYU
ARSA
5
/
1166
2.252,00
2.252,00
İMARSIZ
563.000,00
168.900,00
25.10.2023
09:45
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
İHALENİN
SIRA NO
TAŞINMAZ NO
İLÇESİ
MAHALLESİ
CİNSİ
PAFTA
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜM (m2)
HAZİNE HİSSESİ (m2)
İMAR DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
TARİHİ
SAATİ
1
42170110122
Ereğli
BELCEAĞAÇ
ARSA
N32 A 03 D
118
37
14.754,16
28,38
KONUT ALANI (dükkan)
24.350,00
7.305,00
25.10.2023
10:00
2
42170110122
Ereğli
BELCEAĞAÇ
ARSA
N32 A 03 D
118
37
14.754,16
134,53
KONUT ALANI (kahvehane)
115.427,00
34.628,10
25.10.2023
10:15
3
42170110795
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 06 B
130
15
4.552,12
4.552,12
İMARSIZ
7.500,00
2.250,00
25.10.2023
10:30
4
42170110796
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 06 B
134
3
27.394,45
27.394,45
İMARSIZ
45.000,00
13.500,00
25.10.2023
10:45
5
42170110799
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 06 B
141
6
6.676,35
6.676,35
İMARSIZ
12.500,00
3.750,00
25.10.2023
11:00
6
42170110800
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 06 B
145
5
67.292,66
67.292,66
İMARSIZ
105.000,00
31.500,00
25.10.2023
11:15
7
42170110801
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 07 A
151
10
34.937,50
34.937,50
İMARSIZ
35.000,00
10.500,00
25.10.2023
11:30
8
42170110802
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 07 A
151
8
15.740,20
15.740,20
İMARSIZ
25.000,00
7.500,00
25.10.2023
11:45
9
42170110803
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 07 A
152
12
6.651,80
6.651,80
İMARSIZ
10.000,00
3.000,00
25.10.2023
12:00
10
42170110804
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 07 D
153
5
46.478,80
46.478,80
İMARSIZ
45.000,00
13.500,00
25.10.2023
14:00
11
42170110780
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 01 D
103
2
33.212,09
33.212,09
İMARSIZ
30.000,00
9.000,00
25.10.2023
14:15
12
42170110783
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 01 C
110
7
21.900,70
21.900,70
İMARSIZ
35.000,00
10.500,00
25.10.2023
14:30
13
42170110785
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 01 D
115
2
21.934,67
21.934,67
İMARSIZ
35.000,00
10.500,00
25.10.2023
14:45
14
42170110786
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 01 D
116
5
5.667,28
5.667,28
İMARSIZ
10.000,00
3.000,00
25.10.2023
15:00
15
42170110787
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 01 D
117
10
32.997,79
32.997,79
İMARSIZ
50.000,00
15.000,00
25.10.2023
15:15
16
42170110790
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 06 A
122
16
15.785,62
15.785,62
İMARSIZ
25.000,00
7.500,00
25.10.2023
15:30
17
42170110791
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 01 C
123
2
23.136,86
23.136,86
İMARSIZ
35.000,00
10.500,00
25.10.2023
15:45
18
42170110792
Ereğli
ACIKUYU
TARLA
M32 C 01 C
126
3
48.789,26
48.789,26
İMARSIZ
75.000,00
22.500,00
25.10.2023
16:00
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı ve kiralanması, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Ereğli Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.Kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satışları hariç olmak üzere yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR