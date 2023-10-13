EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

İHALENİN

SIRA NO

TAŞINMAZ NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM        (m2)

HAZİNE HİSSESİ     (m2)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

TARİHİ

SAATİ

1

42170106654

Ereğli

ZENGEN

ARSA

50K

125

4

1.094,97

1.094,97

KONUT ALANI

361.300,00

108.390,00

24.10.2023

08:30

2

42170106612

Ereğli

ZENGEN

ARSA

M32-A-25-A

104

13

618,49

618,49

KONUT ALANI

204.500,00

61.350,00

24.10.2023

08:40

3

42170106604

Ereğli

ZENGEN

ARSA

M32-A-25-A

104

5

692,48

692,48

KONUT ALANI

228.750,00

68.625,00

24.10.2023

08:50

4

42170106605

Ereğli

ZENGEN

ARSA

M32-A-25-A

104

6

681,19

681,19

KONUT ALANI

225.000,00

67.500,00

24.10.2023

09:00

5

42170106607

Ereğli

ZENGEN

ARSA

M32-A-25-A

104

8

597,79

597,79

KONUT ALANI

197.500,00

59.250,00

24.10.2023

09:10

6

42170106615

Ereğli

ZENGEN

ARSA

M32-A-25-A

104

16

687,21

687,21

KONUT ALANI

227.000,00

68.100,00

24.10.2023

09:20

7

42170106674

Ereğli

ZENGEN

ARSA

50K

127

4

1.094,50

1.094,50

KONUT ALANI

361.000,00

108.300,00

24.10.2023

09:30

8

42170106680

Ereğli

ZENGEN

ARSA

50K

128

2

917,96

917,96

KONUT ALANI

303.000,00

90.900,00

24.10.2023

09:40

9

42170106685

Ereğli

ZENGEN

ARSA

50K

128

7

959,69

959,69

KONUT ALANI

317.000,00

95.100,00

24.10.2023

09:50

10

42170106652

Ereğli

ZENGEN

ARSA

50K

125

2

1.094,96

1.094,96

KONUT ALANI

361.200,00

108.360,00

24.10.2023

10:00

11

42170106686

Ereğli

ZENGEN

ARSA

M32-A-20-B

128

8

949,69

949,69

KONUT ALANI

313.500,00

94.050,00

24.10.2023

10:10

12

42170106613

Ereğli

ZENGEN

ARSA

M32-A-25-A

104

14

684,49

684,49

KONUT ALANI

226.000,00

67.800,00

24.10.2023

10:20

13

42170106681

Ereğli

ZENGEN

ARSA

50K

128

3

945,47

945,47

KONUT ALANI

312.250,00

93.675,00

24.10.2023

10:30

14

42170106606

Ereğli

ZENGEN

ARSA

M32-A-25-A

104

7

607,09

607,09

KONUT ALANI

200.500,00

60.150,00

24.10.2023

10:40

15

42170106614

Ereğli

ZENGEN

ARSA

M32-A-25-A

104

15

686,01

686,01

KONUT ALANI

226.500,00

67.950,00

24.10.2023

10:50

16

42170106653

Ereğli

ZENGEN

ARSA

50K

125

3

1.094,95

1.094,95

KONUT ALANI

361.100,00

108.330,00

24.10.2023

11:00

17

42170107190

Ereğli

ÇAYHAN

ARSA

M32C21B2

144

2

999,96

999,96

KONUT ALANI

340.000,00

102.000,00

24.10.2023

11:15

18

42170106998

Ereğli

ÇAYHAN

ARSA

M32C21B1

110

5

1.058,03

1.058,03

KONUT ALANI

360.000,00

108.000,00

24.10.2023

11:30

19

42170107005

Ereğli

ÇAYHAN

ARSA

M32C21B1

110

12

999,99

999,99

KONUT ALANI

340.000,00

102.000,00

24.10.2023

11:45

20

42170107197

Ereğli

ÇAYHAN

ARSA

M32C21B2

145

3

1.000,10

1.000,10

KONUT ALANI

341.000,00

102.300,00

24.10.2023

12:00

21

42170107138

Ereğli

ÇAYHAN

ARSA

M32C21B1

131

6

1.049,78

1.049,78

KONUT ALANI

357.000,00

107.100,00

24.10.2023

14:00

22

42170107143

Ereğli

ÇAYHAN

ARSA

M32C21B1

133

2

1.100,10

1.100,10

KONUT ALANI

375.000,00

112.500,00

24.10.2023

14:15

23

42170107007

Ereğli

ÇAYHAN

ARSA

M32C21B1

110

14

1000,09

1000,09

KONUT ALANI

341.000,00

102.300,00

24.10.2023

14:30

24

42170101059

Ereğli

BEYÖREN

ARSA

6

/

1101

1.000,00

1.000,00

KONUT ALANI

250.000,00

75.000,00

24.10.2023

14:45

25

42170100905

Ereğli

BEYÖREN

ARSA

4

/

867

1.000,00

1.000,00

KONUT ALANI

250.000,00

75.000,00

24.10.2023

15:00

26

42170101044

Ereğli

BEYÖREN

ARSA

5

/

1027

1.000,00

1.000,00

KONUT ALANI

250.000,00

75.000,00

24.10.2023

15:15

27

42170101055

Ereğli

BEYÖREN

ARSA

5

/

1089

1.000,00

1.000,00

KONUT ALANI

250.000,00

75.000,00

24.10.2023

15:30

28

42170101057

Ereğli

BEYÖREN

ARSA

5

/

1092

1.000,00

1.000,00

KONUT ALANI

250.000,00

75.000,00

24.10.2023

15:45

29

42170101061

Ereğli

BEYÖREN

ARSA

6

/

1103

1.000,00

1.000,00

KONUT ALANI

250.000,00

75.000,00

24.10.2023

16:00

30

42170100927

Ereğli

BEYÖREN

ARSA

6

/

889

1.000,00

1.000,00

KONUT ALANI

250.000,00

75.000,00

25.10.2023

09:00

31

42170101033

Ereğli

BEYÖREN

ARSA

5

/

997

1.000,00

1.000,00

KONUT ALANI

250.000,00

75.000,00

25.10.2023

09:15

32

42170109862

Ereğli

TAŞAĞIL

ARSA

/

213

16

6.918,00

6.748,00

KONUT ALANI

2.365.000,00

709.500,00

25.10.2023

09:30

33

42170102074

Ereğli

KUZUKUYU

ARSA

5

/

1166

2.252,00

2.252,00

İMARSIZ

563.000,00

168.900,00

25.10.2023

09:45

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN

İHALENİN

SIRA NO

TAŞINMAZ NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM        (m2)

HAZİNE HİSSESİ     (m2)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

TARİHİ

SAATİ

1

42170110122

Ereğli

BELCEAĞAÇ

ARSA

N32 A 03 D

118

37

14.754,16

28,38

KONUT ALANI (dükkan)

24.350,00

7.305,00

25.10.2023

10:00

2

42170110122

Ereğli

BELCEAĞAÇ

ARSA

N32 A 03 D

118

37

14.754,16

134,53

KONUT ALANI (kahvehane)

115.427,00

34.628,10

25.10.2023

10:15

3

42170110795

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 06 B

130

15

4.552,12

4.552,12

İMARSIZ

7.500,00

2.250,00

25.10.2023

10:30

4

42170110796

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 06 B

134

3

27.394,45

27.394,45

İMARSIZ

45.000,00

13.500,00

25.10.2023

10:45

5

42170110799

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 06 B

141

6

6.676,35

6.676,35

İMARSIZ

12.500,00

3.750,00

25.10.2023

11:00

6

42170110800

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 06 B

145

5

67.292,66

67.292,66

İMARSIZ

105.000,00

31.500,00

25.10.2023

11:15

7

42170110801

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 07 A

151

10

34.937,50

34.937,50

İMARSIZ

35.000,00

10.500,00

25.10.2023

11:30

8

42170110802

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 07 A

151

8

15.740,20

15.740,20

İMARSIZ

25.000,00

7.500,00

25.10.2023

11:45

9

42170110803

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 07 A

152

12

6.651,80

6.651,80

İMARSIZ

10.000,00

3.000,00

25.10.2023

12:00

10

42170110804

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 07 D

153

5

46.478,80

46.478,80

İMARSIZ

45.000,00

13.500,00

25.10.2023

14:00

11

42170110780

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 01 D

103

2

33.212,09

33.212,09

İMARSIZ

30.000,00

9.000,00

25.10.2023

14:15

12

42170110783

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 01 C

110

7

21.900,70

21.900,70

İMARSIZ

35.000,00

10.500,00

25.10.2023

14:30

13

42170110785

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 01 D

115

2

21.934,67

21.934,67

İMARSIZ

35.000,00

10.500,00

25.10.2023

14:45

14

42170110786

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 01 D

116

5

5.667,28

5.667,28

İMARSIZ

10.000,00

3.000,00

25.10.2023

15:00

15

42170110787

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 01 D

117

10

32.997,79

32.997,79

İMARSIZ

50.000,00

15.000,00

25.10.2023

15:15

16

42170110790

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 06 A

122

16

15.785,62

15.785,62

İMARSIZ

25.000,00

7.500,00

25.10.2023

15:30

17

42170110791

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 01 C

123

2

23.136,86

23.136,86

İMARSIZ

35.000,00

10.500,00

25.10.2023

15:45

18

42170110792

Ereğli

ACIKUYU

TARLA

M32 C 01 C

126

3

48.789,26

48.789,26

İMARSIZ

75.000,00

22.500,00

25.10.2023

16:00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı ve kiralanması,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Ereğli Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 

4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 

5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.Kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satışları hariç olmak üzere yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.

6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.  

7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;  

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,  

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,  

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.  

8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.  

10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.  

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No: ILN01907563