EREĞLİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN İHALENİN SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ (m2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) TARİHİ SAATİ 1 42170106654 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 125 4 1.094,97 1.094,97 KONUT ALANI 361.300,00 108.390,00 24.10.2023 08:30 2 42170106612 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 13 618,49 618,49 KONUT ALANI 204.500,00 61.350,00 24.10.2023 08:40 3 42170106604 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 5 692,48 692,48 KONUT ALANI 228.750,00 68.625,00 24.10.2023 08:50 4 42170106605 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 6 681,19 681,19 KONUT ALANI 225.000,00 67.500,00 24.10.2023 09:00 5 42170106607 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 8 597,79 597,79 KONUT ALANI 197.500,00 59.250,00 24.10.2023 09:10 6 42170106615 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 16 687,21 687,21 KONUT ALANI 227.000,00 68.100,00 24.10.2023 09:20 7 42170106674 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 127 4 1.094,50 1.094,50 KONUT ALANI 361.000,00 108.300,00 24.10.2023 09:30 8 42170106680 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 128 2 917,96 917,96 KONUT ALANI 303.000,00 90.900,00 24.10.2023 09:40 9 42170106685 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 128 7 959,69 959,69 KONUT ALANI 317.000,00 95.100,00 24.10.2023 09:50 10 42170106652 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 125 2 1.094,96 1.094,96 KONUT ALANI 361.200,00 108.360,00 24.10.2023 10:00 11 42170106686 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-20-B 128 8 949,69 949,69 KONUT ALANI 313.500,00 94.050,00 24.10.2023 10:10 12 42170106613 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 14 684,49 684,49 KONUT ALANI 226.000,00 67.800,00 24.10.2023 10:20 13 42170106681 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 128 3 945,47 945,47 KONUT ALANI 312.250,00 93.675,00 24.10.2023 10:30 14 42170106606 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 7 607,09 607,09 KONUT ALANI 200.500,00 60.150,00 24.10.2023 10:40 15 42170106614 Ereğli ZENGEN ARSA M32-A-25-A 104 15 686,01 686,01 KONUT ALANI 226.500,00 67.950,00 24.10.2023 10:50 16 42170106653 Ereğli ZENGEN ARSA 50K 125 3 1.094,95 1.094,95 KONUT ALANI 361.100,00 108.330,00 24.10.2023 11:00 17 42170107190 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B2 144 2 999,96 999,96 KONUT ALANI 340.000,00 102.000,00 24.10.2023 11:15 18 42170106998 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 110 5 1.058,03 1.058,03 KONUT ALANI 360.000,00 108.000,00 24.10.2023 11:30 19 42170107005 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 110 12 999,99 999,99 KONUT ALANI 340.000,00 102.000,00 24.10.2023 11:45 20 42170107197 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B2 145 3 1.000,10 1.000,10 KONUT ALANI 341.000,00 102.300,00 24.10.2023 12:00 21 42170107138 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 131 6 1.049,78 1.049,78 KONUT ALANI 357.000,00 107.100,00 24.10.2023 14:00 22 42170107143 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 133 2 1.100,10 1.100,10 KONUT ALANI 375.000,00 112.500,00 24.10.2023 14:15 23 42170107007 Ereğli ÇAYHAN ARSA M32C21B1 110 14 1000,09 1000,09 KONUT ALANI 341.000,00 102.300,00 24.10.2023 14:30 24 42170101059 Ereğli BEYÖREN ARSA 6 / 1101 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 14:45 25 42170100905 Ereğli BEYÖREN ARSA 4 / 867 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 15:00 26 42170101044 Ereğli BEYÖREN ARSA 5 / 1027 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 15:15 27 42170101055 Ereğli BEYÖREN ARSA 5 / 1089 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 15:30 28 42170101057 Ereğli BEYÖREN ARSA 5 / 1092 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 15:45 29 42170101061 Ereğli BEYÖREN ARSA 6 / 1103 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 24.10.2023 16:00 30 42170100927 Ereğli BEYÖREN ARSA 6 / 889 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 25.10.2023 09:00 31 42170101033 Ereğli BEYÖREN ARSA 5 / 997 1.000,00 1.000,00 KONUT ALANI 250.000,00 75.000,00 25.10.2023 09:15 32 42170109862 Ereğli TAŞAĞIL ARSA / 213 16 6.918,00 6.748,00 KONUT ALANI 2.365.000,00 709.500,00 25.10.2023 09:30 33 42170102074 Ereğli KUZUKUYU ARSA 5 / 1166 2.252,00 2.252,00 İMARSIZ 563.000,00 168.900,00 25.10.2023 09:45 KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN İHALENİN SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ (m2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) TARİHİ SAATİ 1 42170110122 Ereğli BELCEAĞAÇ ARSA N32 A 03 D 118 37 14.754,16 28,38 KONUT ALANI (dükkan) 24.350,00 7.305,00 25.10.2023 10:00 2 42170110122 Ereğli BELCEAĞAÇ ARSA N32 A 03 D 118 37 14.754,16 134,53 KONUT ALANI (kahvehane) 115.427,00 34.628,10 25.10.2023 10:15 3 42170110795 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 B 130 15 4.552,12 4.552,12 İMARSIZ 7.500,00 2.250,00 25.10.2023 10:30 4 42170110796 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 B 134 3 27.394,45 27.394,45 İMARSIZ 45.000,00 13.500,00 25.10.2023 10:45 5 42170110799 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 B 141 6 6.676,35 6.676,35 İMARSIZ 12.500,00 3.750,00 25.10.2023 11:00 6 42170110800 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 B 145 5 67.292,66 67.292,66 İMARSIZ 105.000,00 31.500,00 25.10.2023 11:15 7 42170110801 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 07 A 151 10 34.937,50 34.937,50 İMARSIZ 35.000,00 10.500,00 25.10.2023 11:30 8 42170110802 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 07 A 151 8 15.740,20 15.740,20 İMARSIZ 25.000,00 7.500,00 25.10.2023 11:45 9 42170110803 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 07 A 152 12 6.651,80 6.651,80 İMARSIZ 10.000,00 3.000,00 25.10.2023 12:00 10 42170110804 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 07 D 153 5 46.478,80 46.478,80 İMARSIZ 45.000,00 13.500,00 25.10.2023 14:00 11 42170110780 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 D 103 2 33.212,09 33.212,09 İMARSIZ 30.000,00 9.000,00 25.10.2023 14:15 12 42170110783 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 C 110 7 21.900,70 21.900,70 İMARSIZ 35.000,00 10.500,00 25.10.2023 14:30 13 42170110785 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 D 115 2 21.934,67 21.934,67 İMARSIZ 35.000,00 10.500,00 25.10.2023 14:45 14 42170110786 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 D 116 5 5.667,28 5.667,28 İMARSIZ 10.000,00 3.000,00 25.10.2023 15:00 15 42170110787 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 D 117 10 32.997,79 32.997,79 İMARSIZ 50.000,00 15.000,00 25.10.2023 15:15 16 42170110790 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 06 A 122 16 15.785,62 15.785,62 İMARSIZ 25.000,00 7.500,00 25.10.2023 15:30 17 42170110791 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 C 123 2 23.136,86 23.136,86 İMARSIZ 35.000,00 10.500,00 25.10.2023 15:45 18 42170110792 Ereğli ACIKUYU TARLA M32 C 01 C 126 3 48.789,26 48.789,26 İMARSIZ 75.000,00 22.500,00 25.10.2023 16:00

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı ve kiralanması, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Ereğli Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.Kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satışları hariç olmak üzere yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.

6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

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