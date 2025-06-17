EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/227 EsasKARAR NO : 2024/542

İLAN

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile davalılar EROL TAHSİN YAMANER, AYŞE SUNA KRİECH VE GÜNER YAMANER aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; "1-DAVANIN KABULÜNE,

Konya ili Ereğli ilçesi Gülbahçe Mahallesi298 ada 8 parsel (eski 3 parsel)sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Sadık ÖZTEKTEN tarafından düzenlenmiş 25/08/2024 tarihli rapora ekli krokide b harfi ile gösterilen 59,58 m²'lik alanın ifraz edilerek bu alanın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile üzerindeki şerh ve takyidatlardan ari olarak davacı TCDD Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline, Dair, yapılan açık yargılama sonunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu,usulen anlatıldı. 05/11/2024" şeklinde karar verilmiştir.

Erol Tahsin Yamaner ve Ayşe Suna Kriech yönünden tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.