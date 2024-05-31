ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/371 Esas

DAVALI : ETHEM ORAK

Davacı , DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA ile Davalılar ETHEM ORAK ve diğer davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı Ethem ORAK'a Osman ve Gülli oğlu, 25/04/1969 doğumlu (24943634948 T.C kimlik numaralı)bozma ilamı ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, tebliğ mazbatası adresin yetersiz olduğu gerekçesiyle iade edilmiştir. Davalı olarak taraf bulunduğunuz işbu dava dosyasında bozma ilamı tarafınıza tebliğ edilemediğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HMK’nun 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı yetkili temsilci veya vekil ile cevap verebileceğiniz, HMK’nun 127. maddesi gereğince cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvurup bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre isteyebileceğiniz, "Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve dosyanın duruşma tarihi olan 10/09/2024 da yapılacak duruşmaya bizzat gelmeniz veya vekil göndermeniz, delillerinizi bildirmeniz, aksi takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılarak, mevcut delillere göre karar verileceği hususlarıilanen tebliğine, (ilanen tebliğin ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağıTEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.