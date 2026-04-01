ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE KONUSU: Mülkiyeti Erzincan Belediye Başkanlığına ait olan, Erzincan İli, Merkez İlçesi, İnönü Mahallesi 550-551-552-553-554 ada numaralı taşınmazlar ile Yeni Mahalle 14 ada 6 parsel ve 15 ada 2 parsel numaralı taşınmazlarda Kat Karşılığı İnşaat (Ticari+Konut) Yapım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen ve idare tarafından yükleniciye ödenecek muhammen bedelin azaltımı suretiyle ihale edilecektir.

İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 540 takvim gündür. (Havanın fen noktasında çalışılmayan dönemi dâhil– 15 Kasım – 20 Mart) günüdür. Erzincan İli, Merkez İlçesi, İnönü mahallesi 550-551-552-553-554 ada nolu taşınmazlarda kat karşılığı inşaat yapım işi Ticari inşa edilecektir. Yeni Mahalle 14 ada 6 parsel ve 15 ada 2 parsel numaralı taşınmazlarda ise Ticari+Konut inşa edilecektir. Vaziyet Planlarında Belirtilen İnönü Mahallesi 550-551-552-553-554 adalar üzerinde inşa edilecek bütün bağımsız bölümler idareye, Yeni Mahalle 14 ada 1 parsel ve 15 ada 2 parsel üzerinde inşa edilecek bütün bağımsız bölümler ise yükleniciye, bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine İdarece yükleniciye ödenecek Nakit bedeli en çok azaltan istekli üzerinde bırakılacaktır. İdare tarafından Yükleniciye Ödenecek muhammen bedel KDV HARİÇ 30.920.000,00-TL (otuzmilyondokuzyüzyirmibin) Türk Lirası’dır. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin onayı ile değiştirilebilecektir. İhale kapsamındaki belirtilen yerler ile ilgili bütün Uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlanacaktır. İhale sonucu oluşacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici İdareye ait bağımsız bölümlerde yönetmelik, mevzuata ve teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen bağımsız bölümlerde istediği cins, miktar ve kalitedeki malzemeyi kullanmakta serbesttir. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi)